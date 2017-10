Portarul HCM-ului, Mihai Popescu, a devenit tată

Ştire online publicată Luni, 23 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Portarul HCM-ului, internaționalul Mihai Popescu (25 de ani), a devenit, sâmbătă, tată pentru prima oară, soția sa, Ștefania, dând naștere, la Medgidia, unei fetițe care va purta numele Maria Amalia. Nou-născuta are 3 kilograme și 50 de centimetri. „Soția ar fi trebuit să nască în septembrie, însă am fost anunțat la Bacău că va naște mai devreme. Am plecat de la meciul pe care trebuia să îl disput împotriva echipei Dinamo Brașov direct la Medgidia, acolo unde soția a născut. Sunt extrem de fericit, nu pot descrie în cuvinte ceea ce simt. Trăiesc niște emoții unice, este extraordinar. Pot spune că sunt un om împlinit și că este de departe cel mai frumos moment din viața mea. Am început sezonul în forță, cum se spune, nu ar fi putut fi un start mai perfect pentru mine”, a spus Mihai Popescu. De vineri până ieri, HCM Constanța a participat la turneul organizat de Știința Bacău, unde a înregistrat rezultatele: 24-28 (ieri) cu Știința Bacău, 37-40 (sâmbătă) cu Dinamo Municipal Brașov și 37-22 cu HC Odorhei.