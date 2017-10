Portarul George Curcă se întoarce la Farul

Fostul căpitan al „marinarilor“ a încheiat ieri conturile cu Dinamo, în această după-amiază va ajunge la Constanța, iar de sâmbătă va intra în programul de pregătire al echipei. Dintre cele două posturi pe care antrenorul Farului, Ștefan Stoica, le dorește întărite, portar și fundaș central, primul se acoperă prin întoarcerea de la Dinamo a lui George Curcă. Ieri, goal-keeper-ul de 28 de ani și-a rezolvat situația cu gruparea din Ștefan cel Mare, unde fusese împrumutat până în vară, având astfel cale liberă spre Farul, cu care a rămas să discute, în această după-amiază, doar detalii de contract. „Ajung la Constanța mâine (n.n. - astăzi) după-amiază și voi intra la discuții cu șefii clubului. La antrenament vin sâmbătă”, a declarat George, pentru „Cuget Liber”. „Eram deja patru portari în lot, așa că am decis să revin la Farul. În plus, exista și acea clauză de cumpărare definitivă, la vară, contra sumei de 250.000 de euro. Nimeni nu mi-a reproșat nimic de la Dinamo, dar acum mă întorc la Farul pentru că vreau să ajut echipa să promoveze”, a mai spus Curcă. Ieri, la Farul a ajuns în probe și un alt portar, un bosniac, despre care antrenorii constănțeni au primit informații că a jucat în prima ligă din țara sa, dar, în condițiile întoarcerii lui Curcă, șansele rămânerii ex-iugoslavului la echipă sunt mici. În privința postului de fundaș, „marinarilor” nu le-au fost necesari ultimii jucătorii propuși spre împrumut de FC Vaslui, Markovic și Buhăescu, așa că nu au renunțat la achiziționarea stoperilor steliști Tudose și Ninu, dar tratativele și variantele de schimb sunt destul de complicate. „Deocamdată, nu știu absolut nimic. Așteptăm să vină patronii și să avem o discuție în această privință”, a declarat, aseară, Ștefan Stoica. Inițial, Steaua a propus o tranzacție Tudose, Ninu și Iacob contra Mățel (împrumuturi până în vară), dar Farul nu agreează cedarea astfel a fundașului său dreapta. Și impresarul jucătorului, Adrian Ilie, a negat trecerea lui Mățel în Ghencea. „Eu știu că Mățel nu va ajunge la Steaua. Chiar știu că s-a bătut palma și cu Farul, și cu jucătorul cu o altă echipă bună din Liga 1”, a declarat Adrian Ilie, vorbindu-se că echipa la care face referire e FC Vaslui. Aseară, au apărut știri că Mățel a fost chiar transferat de FC Vaslui. Patronul Farului, Giani Nedelcu, l-a contrazis însă categoric pe Ilie, infirmând realizarea tranzacției la echipa lui Porumboiu. În condițiile în care pista „Mățel” pare îndepărtată, Steaua s-ar fi reorientat și l-ar cere acum pe Cosmin Matei, fotbalist pe adresa căruia s-a primit de curând o ofertă avantajoasă și din spațiul ex-sovietic, dar căreia Farul nu i-a dat curs. „Planul nostru numărul 1 e ca Farul să intre în A. Astfel că vrem să ne menținem echipa valoroasă, iar jucătorii liniștiți”, ne-a mai spus Giani Nedelcu. Buzea și Bubuleandră, la Farul II Ștefan Stoica a anunțat că se va hotărî asupra lotului pe care-l va deplasa în cantonamentul de la Poiana Brașov, sâmbătă seară, după al doilea antrenament. „Mourinho” s-a decis în schimb în privința numărului de străini pe care va conta la munte, dintre cei nouă (Chico, Gaston, Ben Teekloh, Diogo da Silva, Rusmir, Fatai, Mansur, Diogo Andrade, Henry) urmând a renunța la doi. Stranierii sosesc la Constanța în două tranșe, astăzi și mâine. Altfel, pe lângă Barbu și Pașcovici, la Farul II au ajuns, ieri, alți doi „marinari”, Buzea și Bubuleandră, Stoica nemaicontând pe serviciile lor la prima echipă. Ieri, cei doi nu au efectuat testele fizice, în aceeași situație aflându-se și jucătorii sosiți în probe la începutul săptămânii, Enghin Amet și Daniel Marin, care nu au convins. Schimbări în pregătire „Cu George Curcă și cu străinii, vom avea un lot bunicel, chiar bun. La ora aceasta, suntem 15, cu străinii - 22, cu George - 23 și e posibil să mai apară 1-2 jucători, exact cei care ne sunt necesari. La fundașii centrali avem ceva probleme. Nu ne trebuie un lot numeros. Din experiența mea, când încerci să faci schimbări importante de efectiv, nu-ți iese. Noi trebuie să fim o echipă competitivă din prima zi. Și nu poți reuși aceasta cu foarte multe schimbări. Vom încerca să facem modificări în pregătire, pentru a fi un comando, cum am mai spus. Avem nevoie de muncă, seriozitate și, dacă vom pune toți umărul, eu zic că nu va avea de ce să ne fie teamă”, a arătat antrenorul Farului. O jumătate de an pierdută „În cazul meu, după primele zile de pregătire, se simte că am pierdut o jumătate de an. Sper însă ca, după o pregătire bună cu noul antrenor, atât la Poiana Brașov, cât și în Antalya, să revin la forma mea obișnuită și să mă prezint bine la începutul campionatului. Voi evolua în orice post voi fi distribuit. Vreau să joc, să fiu de folos Farului și să intrăm în prima Ligă, pentru că locul nostru nu e în eșalonul secund” Florin Pătrașcu, mijlocaș Farul