Portarul Dani Vasile, decisiv în victoria Dobrogei Sud pe terenul CSM-ului Bucureşti

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud are un început de sezon perfect. După victoriile din Supercupa României şi EHF European League, „delfinii” şi-au păstrat invincibilitatea şi în Liga Naţională, succesul de la Sala Sporturilor, 31-24 cu HC Buzău, fiind „legat” de cel contra CSM-ului Bucureşti, scor 21-19, obţinut în deplasare, într-o partidă restanţă din etapa întâi a campionatului.Disputat la Sala Rapid, meciul a fost controlat de echipa constănţeană, care a intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri, 11-8, pe fondul unei evoluţii excelente a portarului Daniel Vasile, autorul unor parade senzaţionale şi al unui gol din poartă în poartă, care a stabilit scorul primei reprize.După aproape 14 minute fără gol primit, „delfinii” s-au desprins la 13-8, în minutul 40, se părea că soarta jocului a fost definitiv pecetluită, dar „tigrii” au refuzat să capituleze şi au revenit spectaculos, egalând la 18, în minutul 54. Alexandru Andrei a lovit decisiv pe contraatac şi din extremă, după o pasă inspirată a lui Chikovani, însă Botea a menţinut suspansul, 19-20, la intrarea în ultimul minut. Venit la Constanţa în această vară, interul dreapta croat Marko Buvinic a marcat la ultimul atac şi a încheiat conturile: 21-19, scor final.HC Dobrogea Sud (antrenori Djordje Cirkovic şi George Buricea): Vasile 1 gol, (Preda) - Andrei 4 goluri, Buvinic 3, Nikolic 3, Komogorov 3, Raso 2 (1x7m), Chikovani 2, Nistor 2, Caba 1, Vegar, Stankovic, Susanu, Ilie (Loghin, Stănescu).„Ne aşteptam la un meci greu, pentru că toate meciurile cu CSM Bucureşti au fost dificile şi câştigate pe ultima sută de metri. Echipa a abordat meciul cu seriozitate maximă, staff-ul tehnic a reuşit să îi ţină pe jucători montaţi.Chiar dacă s-a simţit un pic de lipsă de concentrare, am gestionat perfect finalul. Mă bucur că am câştigat, pentru că avem un moral foarte bun înainte de «dubla» cu Wisla Plock. Mergem încrezători în Polonia”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.XXXMeciul Potaissa Turda - HC Dobrogea Sud, contând pentru etapa a treia a Ligii Naţionale, a fost reprogramat din 19 septembrie în 24 septembrie.Handbaliştii constănţeni vor zbura, duminică, în Polonia, pentru meciul tur cu Orlen Wisla Plock, din turul doi preliminar al EHF European League, care va avea loc marţi, 21 septembrie, de la ora 19.45 (ora României). Returul se va disputa marţi, 28 septembrie, de la ora 19.45, la Sala Sporturilor din Constanţa.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud