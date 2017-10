Portarul Adrian Vlas ar putea absenta de la reunirea Farului

După cum s-a stabilit în Adunarea Generală de vinerea trecută, toți jucătorii din lotul „marinarilor” sunt de vânzare. Portarul Vlas a cerut hârtie de la club pentru a-și putea căuta echipă, primind documentul ieri. „Am hotărât ca toți fotbaliștii să fie puși pe lista de transferări și, în funcție de oferte, să fie transferați, dar nu în orice condiții. Pentru că FC Farul mai are nevoie de jucători și în Liga a II-a. Cu siguranță, viitorii sponsori și viitoarea conducere vor dori să promoveze. Eu aș prefera să-i las să rămână la Farul, că mai au contracte pe destui ani, și să fie vânduți ulterior. Nu sunt pentru o soluție radicală”, anunța, după ședința de la finele săptămânii trecute, Gheorghe Bosînceanu, fostul finanțator principal al Farului. Imediat, s-a auzit de un interes al lui FC Vaslui și al lui U Craiova pentru Gerlem, oltenii avându-l în vedere și pe internaționalul de juniori Alibec. Nici Rusmir și nici alți fotbaliști de la Farul nu ar duce lipsă de oferte, dar, deocamdată, nu e nimic concret. Portarul Adrian Vlas (27 de ani) a cerut un document oficial de la club pentru a-și putea căuta echipă, primind actul ieri. Hârtia are valabilitate o lună (până pe 17 iulie), astfel că, în funcție de ce soluții i s-ar ivi, Adi Vlas ar putea lipsi de la reunirea lotului, programată pe 2 iulie. Portarul constănțean, care, în ultimele zile, a jucat fotbal-tenis la stadion, a negat însă că documentul eliberat este pentru un eventual transfer. „Hârtia îmi trebuie pentru altceva. Rămân la Farul, mai am doi ani de contract”, a fost explicația din fugă a lui Vlas. Altfel, ieri, oficiali ai Farului au discutat pe marginea lotului de jucători, având în vedere toate aspectele (românii și străinii din grupul care a retrogradat, Farul II, juniori de perspectivă). Stamate, licențiat ca responsabil de ordine și siguranță Reprezentantul Farului, Constantin Stamate, a trecut cu brio, ieri, la București, de examenul care a încheiat seminarul de pregătire al responsabililor de ordine și siguranță de la cluburile de Liga 1 și a 2-a. A fost prima promoție de asemenea oficiali din fotbalul românesc (26: 18 la Liga 1 și opt la Liga a 2-a), care au primit ieri diplomele, documente înmânate de președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, și gen. dr. Olimpiodor Antonescu, prim-adjunct al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. „Mă bucur că fac parte din prima promoție de absolvenți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Stamate.