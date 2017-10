Portarii, mai slabi decât cei de anul trecut

Dumitru Muși spune că echipa este descoperită în ceea ce privește postul de portar. „Consider că, din punct de vedere valoric, portarii actuali sunt sub nivelul celor de anul trecut. Fekete n-a apărat de jumătate de an, iar Raluca Avram nu are experiență la acest nivel. De aceea, a trebuit să o cooptăm în lotul lărgit pe veterana Doina Avram. Mai rămâne să o sunăm și pe doamna Frîncu (n.r. - director executiv al DSJ, fostă vicecampioană mondială), să intre la saună, apoi în teren”, a glumit Muși.