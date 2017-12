Pompiliu Popescu, dezvăluire-şoc despre un FOST SELECŢIONER. "Mă forţa să dopez jucătorii NAŢIONALEI!"

Pompiliu Popescu, dezvăluire-șoc despre un FOST SELECȚIONER. "Mă forța să dopez jucătorii NAȚIONALEI!"

Luni, 18 Decembrie 2017.

Pompiliu Popescu a declarat într-un interviu acordat GSP că un selecționer i-a cerut să-i dopeze pe jucători! Mai mult, un fotbalist a cerut și el o substanță interzisă.Pompiliu Popescu n-a dat nume, dar selecționerii cu care a colaborat la echipa națională sunt Emerich Ienei, Gheorghe Constantin, Mircea Rădulescu, Cornel Dinu, Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă, Laszlo Boloni, Gică Hagi și Răzvan Lucescu, scrie romaniatv.net"Am fost forțat! Nu am cedat niciodată pentru că mi-am dat seama dintotdeauna ce înseamnă dopingul. Am vrut să apăr și jucătorii și să mă apăr și pe mine din punct de vedere juridic și al reputației. Dacă recurgi la doping nu ești medic! Ca medic, ar trebui să ai o conștiință care să te oprească, deși ai în mână niște posibilități, tentații. Ai viața omului în răspunderea ta! Nu poți să dai viața lui la schimb pentru anumite interese de moment! Dacă ar fi pe moarte Burleanu, viața lui ar depinde de intervenția mea, aș face totul să-l ajut! Cu tot sufletul! Asta e profesia, e un mod de a înțelege existența, e un jurământ", a declarat fostul medic al echipei naționale.Întrebat cine i-a cerut să-i dopeze pe fotbaliști, Pompiliu Popescu a spus: "Da, un antrenor. Permiteți-mi să nu-i dau numele. Nu încă! Și am mai fost forțat și de un jucător. Venea și-mi întindea.. .(n.r. - face semn cu brațul întins pentru injecție, gata de înțepat venele)".