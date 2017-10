Polo: Victorie dramatică pentru România în faţa Uzbekistanului, la CM de tineret

Polo: Victorie dramatică pentru România în fața Uzbekistanului, la CM de tineret

Luni, 03 Decembrie 2012.

Selecționata României a învins dramatic formația Uzbekistanului cu scorul de 9-8 (3-3, 3-1, 3-2, 0-2), luni, în Grupa C a Campionatului Mondial de polo pe apă pentru tineret de la Perth (Australia), după ce adversarii au irosit un penalty în ultimele secunde.Tricolorii au beneficiat de patru minute de superioritate în repriza a doua, după o brutalitate comisă de (Abbas Sailiev), dar nu a reușit să se desprindă pe tabela de marcaj. Totuși, România a avut 9-6 pe tabela de marcaj înaintea ultimului sfert, după care uzbecii au punctat de două ori în ultima repriză, când tensiunea din bazin și de pe marginea sa au escaladat. Arbitrii au dictat dublă eliminare, dar în urma protestelor jocul a fost întrerupt circa cinci minute pentru ca oficialii să se consulte cu delegatul FINA. Jocul s-a reluat și Uzbekistanul a luat timeout cu 40 de secunde rămase din joc, după care România a cerut timeout, dar până ca acesta să se acorde, adversarii au câștigat mingea și au obținut penalty. Kiril Rustamov a ratat aruncarea și meciul s-a încheiat cu victoria echipei României.''Am comis multe greșeli și am ratat mult. Ne așteptam să avem un meci greu cu Uzbekistanul, să dea totul, dar, în opinia mea, am câștigat grație experienței noastre'', a declarat Viorel Rus, selecționerul echipei României.Mihnea Gheorghe (5 goluri), Cătălin Alexa (2) și Alexandru Sfârle (2) au marcat pentru România, iar Kiril Rustamov (4), Aleksei Zaițev (2), Miraziz Qosimov (1), Egor Ciumacenko (1) pentru Uzbekistan.În alt meci, Grecia a surclasat Iranul cu 16-5.În clasament, Grecia ocupă primul loc, cu 4 puncte (2 jocuri), urmată de România, 4 p (3 j), Uzbekistan, 2 p (2 j), Iran, 2 p (3 j), Trinidad & Tobago, 0 p (2 j).Marți, România va întâlni Trinidad & Tobago.