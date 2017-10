Poli Iaşi îi vrea pe Matei şi Jovanovici sub formă de împrumut

Poli Iași îi vrea pe Matei și Jovanovici sub formă de împrumut

Președintele clubului Poli Iași, Sorin Boca, a declarat, ieri, că este interesat de serviciile a doi jucători de la FC Vaslui, Marius Matei și Petar Jovanovici, pe care i-ar dori la gruparea din dealul Copoului sub formă de împrumut. „Atacantul Matei este deja venit în probe, acum discutăm și despre o eventuală sosire a lui Jovanovici. Știu că poate evolua atât fundaș, cât și mijlocaș dreapta. Jovanovici este plecat în Serbia, unde are de rezolvat câteva probleme personale și e așteptat să revină în țară la sfârșitul acestei săptămâni. Noi i-am vrea pe cei doi jucători sub formă de împrumut până în vară. Rămâne să vedem ce spune și antrenorul Cristiano Bergodi, dar și cum decurg negocierile cu oficialii clubului vasluian”, a afirmat Boca.