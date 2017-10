„Poli Iaşi e ca un animal hăituit”

Florin Maxim, noul căpitan al Farului, anticipează un meci greu în Copou

„Poli Iași e ca un animal hăituit”

Florin Maxim a debutat cu o victorie în postura de căpitan al Farului, în meciul cu FC Vaslui, și speră ca și la Iași, sâmbătă, „rechinii“ să aibă satisfacția unui scor bun. După ce Cristi Șhiopu a renunțat la banderolă, după partida de la Craiova, jucătorii Farului l-au învestit căpitan, prin vot, pe Florin Maxim. Prima reacție a fundașului stânga de 27 de ani, născut la Brad (Hunedoara), după aflarea rezultatelor scrutinului din vestiar, a fost să nu preia banderola, pe care să i-o cedeze portarului Vlas (26 ani), „care era cel mai vechi dintre titulari și, în plus, în mare formă”, dar apoi s-a hotărât: „Dacă băieții m-au ales, trebuia să accept. Era de datoria mea”. Astfel a ajuns Maxim noul căpitan al Farului. Este prima dată când poartă banderola la o echipă. Nici la juniori nu s-a aflat în această postură. E ceva benefic pentru el și îl responsabilizează suplimentar, însă „nu contează cine e căpitan, important este ca toți să jucăm bine”. Florin se bucură că a debutat cu un succes și vrea ca și la Iași, sâmbătă, de la ora 20 (în direct la gspTV), Farul să râdă la final. „Cu FC Vaslui, toată echipa s-a autodepășit, menținând tot meciul un ritm ridicat și câștigând chiar, în fața unui adversar redutabil, deși am jucat în 10 de timpuriu. Chiar și Vlas ne-a ajutat, pentru că, dacă nu se sacrifica el, primeam gol și ne îngreunam misiunea. Urmează deplasarea de la Iași. Grea. Meci cu o echipă fără niciun punct în patru etape și cu -6 la adevăr. Poli e ca un animal hăituit. Nu putem spune că mergem și, gata, îi batem. După părerea mea, în Liga 1, în afară de câteva echipe, marea majoritate au valori sensibil egale, iar succesul depinde mai mult de șansă, conjunctură și detalii. Ca și noi, Poli e o echipă omogenă (i-au venit și i-au plecat puțini jucători, față de sezonul trecut), deloc rea, care sunt sigur că va trage din toate puterile să câștige. Dar și noi avem un moral bun și sperăm să le dejucăm planurile”, a declarat Maxim, pentru „Cuget Liber”. Dacă, la Farul, atmosfera s-a ameliorat după tonifiantul succes cu FC Vaslui, deasupra Copoului plutesc în continuare nori negri. Și nici nu avea cum să fie altfel, în ce situație sunt elevii lui Ionuț Popa. Dacă echipa nu-și revine, atât jucătorii, cât și „Popică“ au fost amenințați de conducere cu sancțiuni. Oricum, o victorie cu Farul nu le garantează ieșenilor deblocarea primelor, aceasta făcându-se doar dacă ies din zona locurilor retrogradabile. După toate probabilitățile, Ionuț Popa se va putea baza la meciul cu „rechinii” pe Onuț și Cr. Bratu, accidentați în ultima vreme. În lotul Farului, care pleacă spre Iași, via Bacău, în această dimineață, la ora 8, revine Farmache, suspendat etapa trecută.