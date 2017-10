Poftiţi la bord, pregătiţi vâslele, start!

Se apropie Campionatul Național de Primăvară la kaiac-canoe

Poftiți la bord, pregătiți vâslele, start!

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Kaiaciștii și canoiștii de la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS și CS Agigea se află în pregătiri intense pentru a debuta în noul sezon competițional, intern și internațional, în care își doresc să câștige cât mai multe medalii. Calendarul competițional de kaiac-canoe, unul bogat în evenimente pe 2012, stă să înceapă, iar constănțenii anunță că se vor afla printre protagoniști. Primul test, Campionatul Național de Primăvară, va avea loc, în perioada 10-12 aprilie, pe apele lacului Bascov, lângă Pitești. „Va fi un concurs interesant. O să fie pistă pusă și un canal care nu va favoriza pe nimeni, plus că s-au amenajat «block starturi» care nu permit furtul la start. Cred că putem obține două medalii, prin sportivii seniori ai clubului din Agigea, e un bun prilej de a vedea care este nivelul lor valoric. Juniorii de la LPS vor intra în competiție în mai, ei având ca obiectiv obținerea a șase medalii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Ionel Rață. Antrenorul a vorbit și despre sportivii săi, premiați deja la regate de prestigiu și de la care așteaptă performanțe în actuala stagiune. „La seniori, îl avem pe Cosmin Simion, care, în 2010, a fost sportivul numărul 1 al județului, el având în palmares titluri de campion mondial și european la canoe. Alt sportiv de valoare este Cristian Șerban, care, anul trecut, a ocupat locul trei la Europene și locul șase la Mondiale. Daniel Ticheaua este vicecampion de seniori pe distanța de 200 metri, iar Cristian Ion a fost campion național, anul trecut, la categoria sub 23 de ani. La juniori, îl avem pe Marius Călătoae, campion național de 13 ori pe kaiac simplu”, ne spune profesorul Rață. În vizor, Campionatele Mondiale Constănțenii sunt puși pe fapte mari și în ceea de privește competițiile internaționale, pentru care s-au pregătit intens, în perioada de iarnă. „Anul acesta, mergem la Europene, iar anul viitor, vom fi prezenți și la Mondialele de tineret și de juniori; prima ediție de tineret se va ține în Canada”, ne explică tehnicianul. „Motoarele” sunt „turate” la maximum, iar pregătirile se desfășoară indiferent de condițiile climatice. Sportivii au reluat antrenamentele pe apă încă din luna martie. „Avem trei antrenamente pe zi, mai puțin joia și sâmbăta, când efectuăm doar un antrenament, duminica fiind liberă. În total, se face practică de 24 de ore pe săptămână, dintre care 15 - 16 ore numai pe apă, indiferent dacă bate vântul sau dacă este frig, găsim mereu modalități pentru a ne continua antrenamentele în bune condiții”, spune profesorul Rață. Un parteneriat de succes „Am reușit să încheiem un protocol pentru dublă legitimare cu CS Agigea”, anunță specialistul de la Liceul cu Program Sportiv. Colaborarea fructuoasă dintre LPS „Nicolae Rotaru” CSS și CS Agigea deschide, astfel, drumul echipelor de juniori și seniori către performanță la Europene și Mondiale. „De trei ani, regulamentul federației ne permite această dublă legitimare. Conform înțelegerii, sportivii de la LPS concurează la toate competițiile de juniori, iar cei de la CS Agigea participă numai la cele de seniori. În momentul în care se termină junioratul, adică la 18 ani, sportivii de la LPS se transferă la CS Agigea. Am făcut dubla legitimare cu CS Agigea în scopul perfectării unor contracte de colaborare, reușind prin acest mod să atragem mai multe fonduri necesare pentru echipamente sportive, medicație, supliment de alimentație, indemnizații, premieri după campionate etc. Fiind două cluburi, una se ocupă cu școlarizarea și masa juniorilor, iar cealaltă se ocupă cu transportul în deplasări, cu întreținerea ambarcațiunilor și așa mai departe. În urma acestei colaborări, am reușit să creștem performanțele sportivilor atât la juniori, cât și la seniori. Astfel, în ultimii trei ani, am obținut un titlu de campion mondial și unul european la canoe, iar anul trecut, am avut un sportiv pe locul trei la Europenele de juniori. De ase-menea, am fost printre primele două - trei cluburi de juniori, iar la seniori suntem pe locul patru, cu CS Agigea”, a mai spus profesorul Ionel Rață. Andrei ALDEA