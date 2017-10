Podium sută la sută constănţean la Naţionalele de semi-maraton

Performanță de excepție pentru atleții veterani

Podium sută la sută constănțean la Naționalele de semi-maraton

Desfășurată, zilele trecu-te, la Sfântu Gheorghe, ediția de anul acesta a Campionatului Național de semi-maraton (21,195 km) a fost dominată categoric de atleții veterani de la malul mării, care au ocupat toate cele trei poziții de pe podium. Campion al României a devenit Alexandru Pop, constănțeanul trecând linia de sosire după o oră, 30 de minute, 23 de secunde. Medalia de argint i-a revenit lui Gheorghe Romașcanu (1:32.15), în timp ce bronzul a fost adjudecat de Marian Piron (1:33.45). „Sunt foarte fericit, pentru că mi-am luat revanșa. Anul trecut, dintr-o eroare a organizatorilor, am alergat un tur în plus și am terminat doar pe locul trei. Bucuria de a cuceri titlul național este și mai mare, în condițiile în care colegii mei au urcat alături de mine pe podium”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Alexandru Pop. La startul Campionatului Național de semi-maraton 2010 s-au aliniat peste 150 de sportivi, reprezentând 11 cluburi (zece din România și unul din Ungaria). S-a alergat pe un traseu de 3,5 km, trasat prin centrul orașului Sfântu Gheorghe, zona Parcul Elisabeta. Vremea a fost frumoasă (27-28 grade C), iar organizatorii s-au achitat perfect de sarcini, aducând pe traseu inclusiv majorete, care au dansat permanent. Atleții veterani constănțeni se pregătesc acum pentru cel mai important eveniment al toamnei: Maratonul București, programat în data de 17 octombrie, Pop și compania urmând a se înscrie tot în proba de semi-maraton.