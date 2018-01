"Poate va progresa, poate nu. Cel mai mult mă deranjează nerecunoştinţa!"

Viorel Filimon, dezamăgit după plecarea lui Cristi Pletea în Germania:

"Poate va progresa, poate nu. Cel mai mult mă deranjează nerecunoștința!"

Unul dintre cei mai titrați tineri sportivi din România, constănțeanul Cristian Pletea (18 ani), multiplu medaliat național, european și mondial la tenis de masă, va părăsi Constanța în următoarea perioadă, destinația fiind Germania. Astfel, de la LPS „Nicolae Rotaru“ se va transfera la gruparea ce ocupă locul 5 în Bundesliga, unul din cele mai puternice campionate din Europa, 1.FC Saarbrucken.A devenit o obișnuință în „ograda” maestrului emerit Viorel Filimon, nominalizat de două ori la premiul de „cel mai valoros antrenor al anului” de ITTF, ca cei mai talentați sportivi să-și ia tălpășița după terminarea junioratului, motivația fiind simplă: facilități superioare, concurență mai aprigă și un salariu mult peste ceea ce ar fi câștigat în România.Așa au plecat de la Constanța, în ultimii 30 de ani, sportivi cu performanțe notabile în competițiile naționale și internaționale, precum Antoanela Manac, Ana Gogoriță, Iulia Necula, Constantin Cioti sau Elizabeta Samara. De fiecare dată, cluburile și antrenorii constănțeni nu s-au ales cu nimic după plecarea acestora. Muncă de Sisif, cu recompense zero.Acum, a venit rândul lui Cristian Pletea, cel descoperit de profesorul Stelian Hașoti și șlefuit de Viorel Filimon, considerat cea mai strălucitoare stea a tenisului de masă constănțean, să părăsească orașul de la malul mării. Simte că poate mai mult și că poate progresa alături de antrenorii chinezi ai celor de la Saarbrucken.Situația lui Cristian Pletea nu este una așa de roz cum se vede din exterior. Nimeni nu-i contestă talentul, însă antrenorul Viorel Filimon consideră că sportivul mai are mult de muncit la anumite aspecte ce țin de moralitate, cunoscute doar din interior.„Nici nu am vorbit cu Cristian de această plecare. Mă așteptam, fiindcă îl cunosc și știu la ce visează el. Este foarte bine pentru el să plece în Germania, poate va progresa, poate nu, alegerea îi aparține. Suntem dezamăgiți de acest lucru, dar am început să ne obișnuim cu astfel de practici. Cel mai mult mă deranjează nerecunoștința sa. De la un timp, are o atitudine diferită, ca și cum ar fi uitat miile de ore petrecute alături de el și tot suportul oferit de noi, antrenorii. Așa fac unii sportivi: se trezesc acolo sus și au impresia că totul li se cuvine și încep să sară calul. Dacă îi cerți părintește, constructiv, consideră că îi persecuți. Pletea a avut un atu la care sportivii din trecut nici nu visau. De la 8-9 ani, schimbă mingi cu Eliza Samara sau Andrei Filimon, doi jucători care la acea perioadă erau pe val. Așa a crescut, cu idolii lângă el. Oameni pasionați care și-au rupt din timp pentru a-i ajuta și pe cei mici. El nu poate, nu e cazul ca Pletea să joace cu cei mici. Greu îl determini să facă astfel de gesturi”, a declarat Filimon, vizibil supărat pe atitudinea lui Pletea din ultima perioadă.„Tenisul de masă constănțean va continua și fără el“Cu toate acestea, echipa prezentă aproape zilnic în sala de tenis de masă de la LPS „Nicolae Rotaru”, formată din antrenorii Viorel Filimon, Elena Sebe, Iulia Caragea, Anamaria Sebe, plus colaboratorii Andrei Filimon și Dana Micu, muncește în continuare pentru a șlefui tinerii jucători. În prezent, 80 de copii (55 legitimați la LPS și 25 la CS Farul) se antrenează în locul unde au crescut Eliza Samara sau Andrei Filimon.„Cu siguranță, tenisul de masă constănțean va continua și fără Cristian Pletea. Este talentat, fără discuție, dar devine o problemă atunci când vrei să primești, dar nu oferi mai nimic în schimb. În acest moment, avem 80 de copii în sală și pregătim și alte selecții. Toți antrenorii sunt legitimați la LPS, deoarece CS Farul nu are o catedră cu normă întreagă, după zeci de medalii naționale și internaționale. Eu și cu Elena Sebe avem parte de ore suplimentare. Este tristă și această situație, dar nu stă în puterile noastre să o rezolvăm”, a completat Viorel Filimon.