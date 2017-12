Hagi, nemulțumit de numărul mic de spectatori:

"Poate că atâta merit eu, atâta valorez"

FC Viitorul s-a impus cu 3-0 (2-0) în fața Concordiei Chiajna, sâmbătă, la Ovidiu, într-o partidă din etapa a XXl-a a Ligii l la fotbal. Golurile campioanei au fost reușite de Țucudean (min. 31 și 45+1) și brazilianul Eric de Oliveira (min. 76 - penalty).Stadionul a „înghețat” în min. 55, atunci când spaniolul Dani Lopez a suferit o comoție cerebrală, după un duel aerian cu Bumba. Acesta și-a pierdut cunoștința fiind, efectiv, luat la palme de colegi pentru a-și reveni, până la intrarea medicilor. Fundașul dreapta și-a revenit, reușind să meargă pe picioarele sale până la ambulanță, fiind dus pentru controale amănunțite.Managerul tehnic al echipei constănțene, Gheorghe Hagi, a declarat că se bucură de faptul că echipa sa a obținut cele trei puncte, însă îl nemulțumește numărul mic de suporteri aflați pe stadionul „Central” din Ovidiu.„Băieții au fost serioși și lucrurile au mers conform planului. Din păcate, singurul element negativ a fost absența publicului. Și nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru, fiindcă avem o echipă tânără, care în ultimii trei ani a practicat un fotbal bun. Sunt la mine acasă, unde am crescut, am venit să investesc în fotbalul de aici, dar ceva nu se leagă. O să încercăm să schimbăm ceva, dacă se poate. Poate că atâta merit eu, atâta valorez, un stadion mic și nici pe acela nu pot să îl umplu”, a declarat Hagi, la finalul partidei.În urma acestui succes, Viitorul rămâne pe locul 5, cu 34 de puncte și își continuă lupta pentru ocuparea locurilor de play-off.În etapa următoare, ultima din acest an, FC Viitorul va juca în fieful celor de la FCSB, duminică, 17 decembrie, de la ora 20.