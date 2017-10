Ploaie de goluri la amicalul Săgeata Năvodari - Eolica Dobrogea

Sâmbătă, pe stadionul „ITC” din Constanța, s-a disputat partida de pregătire dintre Eolica 2010 Dobrogea (Liga a III-a) și divizionara secundă Săgeata Năvodari.Năvodărenii au dominat meciul, impunându-se cu scorul de 6-0 (4-0), golurile fiind marcate de B. Oprea (min. 18, 62), D. Zaharia (min. 28, 35), Vezan (min. 38) și Pecarov (min. 72).Săgeata (antrenor, Aurel Șunda): Viciu, Goșa, Sg. Bar, Fl. Popa, L. Rusu, V. Apostol, Vezan, Diaby, Tigoianu, D. Zaharia, B. Oprea. După pauză, au mai intrat Gordin, Soldat, Mușuroia, Tudorache, C. Cazan, Muscă, Latis, Ple-niceanu, Vartic, Pekarov, Jianu.Eolica 2010 Dobrogea (antrenori, Mihai Guliu și Gheorghe Butoiu): Vlas, Șuta, Țarălungă, C. Petre, Zelea, R. Oprea, Nazîru, I. Lupu, Carabela, Șt. Sandu, Ban-gheorghe. După pauză, au mai intrat C. Bănică, Alupoaie, Uzun.Săgeata Năvodari a susținut în aceasta vară 11 meciuri de pregătire, dintre care nouă victorii și două înfrângeri.Miercuri, în Cupa României, Săgeata va întâlni, în depla-sare, pe Unirea Slobozia.