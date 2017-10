Playsight's Smart Court, tehnologia din spatele antrenamentelor Simonei Halep

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Darren Cahill foloseste in pregatirea Simonei Halep nu numai cunostintele sale, ci si inalta tehnologie, romanca imbunatatindu-si mai ales serviciul cu ajutorul "Playsight's SmartCourt", un sistem realizat de fosti militari israelieni prin adaptarea celui folosit de pilotii avioanelor de lupta in antrenamente, informeaza News.ro.Playsight's SmartCourt poate fi arma secreta cu care Simona Halep o poate invinge pe Serena Williams, noteaza CNN. Sistemul este format din sase camere de inalta rezolutie care inregistreaza toate miscarile unui jucator. Acestea sunt procesate si, pe un monitor instalat la marginea terenului, pot fi reproduse reluari din diferite unghiuri si date statistice ale fiecarei lovituri. Analizele prezentate ajuta sportivii sa isi imbunatateasca performantele.Sistemul nu este unul ieftin, instalarea lui costand 12.500 de dolari pe un teren indoor si 10.500 in aer liber. Intretinerea este in medie 500 de dolari pe luna, in functie de numarul de terenuri pe care este instalat. In lume, sunt peste 400 de terenuri echipate cu acest sistem, inclusiv la bazele sportive care gazduiesc turneele de Grand Slam.Academia de tenis de la Orlando a federatiei americane va avea instalat Playsight pe toate cele 32 de terenuri.Playsight a atras investitori din randul fostilor si actualilor mari jucatori de tenis, cum ar fi Billie Jean King, Chris Evert, Pete Sampras si Novak Djokovici.Simona Halep a reusit cu ajutorul acestei tehnologii sa-si imbunatateasca serviciul. Cahill a explicat ca micsorarea inaltimii mingii la aruncare a fost solutia."Sistemul i-a oferit un raspuns instantaneu la faptul ca micsorarea inaltimii mingii i-a oferit mai multa putere la serviciu, un impuls mai mare din picioare, pentru ca miscarea nu mai trebuie intrerupta asteptand ca mingea sa cada. Ea a obtinut un control al mingii mai bun si ii imprima acesteia mai multe rotatii", a spus Daren Cahill.Halep a facut cunostinta cu Playsight in martie, la Indian Wells. Acolo, Cahill i-a aratat diferentele intre aruncarea inalta si cea scurta privind viteza la serviciu, rata de rotatie si plasamentul mingii.Folosirea tehnologiei a eliminat munca la intamplare din antrenamente, a adaugat Darren Cahill."Destul de des, un jucator va da inapoi repede si va reveni la ceva ce stie, cand nu resimte imediat un impact pozitiv", a mai spus Cahill, care conduce, alaturi de Paul Annacone, fost antrenor al lui Roger Federer si Pete Sampras, programul de antrenament si dezvoltare a jucatorilor pe baza Playsight.Confruntarea dintre Simona Halep si Serena Williams din sferturile turneului US Open va avea loc la ora 02:00 (ora Romaniei), pe arena Arthur Ashe.