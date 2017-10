Piţurcă nu va conta pe Deac la EURO 2008

Pițurcă nu va conta pe Deac la EURO 2008

Selecționerul naționalei României, Victor Pițurcă, a declarat, ieri, că este posibil să nu îl oprească în lotul pentru turneul final al EURO 2008 pe Ciprian Deac și a precizat că ar putea să mai cheme unul sau doi fotbaliști în cantonamentul din următoarea perioadă. „Unul dintre jucătorii care vor pleca ar putea fi Ciprian Deac. Avem un lot de 25 de jucători cu care plecăm la drum, iar din aceștia vor rămâne doi acasă, nu știu încă sigur care va fi, dar probabil unul dintre ei e tânărul Deac, pe care l-am luat pentru a fi în contact cu echipa națională, dar și pentru că avem nevoie în linia de mijloc”, a declarat Victor Pițurcă, în cadrul unei conferințe de presă. Selecționerul a afirmat că sunt șanse să convoace unul sau doi fotbaliști în cantonamentul dinaintea Campionatului European, însă numai în cazul în care vor apărea accidentări de ultimă oră. Pițurcă a vorbit și despre mijlocașul Stelei, Ovidiu Petre, care va rata EURO 2008 din cauza unei accidentări stupide suferite în cadrul vacanței de la Belek: „Am pierdut un jucător important, însă probabil soarta a făcut să fie așa, să se accidenteze. A ratat un moment important pentru cariera lui, sper să nu se întâmple asta și altor jucător, acesta e riscul meseriei”. Tehnicianul a mai anunțat că tricolorii nu vor avea parte de un cantonament sever la Mogoșoaia, urmând ca, în anumite seri, să primească liber. „Programul cantonamentului va fi unul lejer. Scopul vacanței din Antalya a fost ca jucătorii să fie la un nivel fizic optim și acum vom face mai multe antrenamente tactice. Vor fi seri în care jucătorii vor avea liber. Va fi și un joc amical, cu Muntenegru, deși mi-aș fi dorit două partide de pregătire. Nu am găsit niciun adversar, nici timp nu prea am avut, iar în plus, am avut probleme cu jucătorii. În cele din urmă, am decis să jucăm doar un meci”, a explicat Pițurcă.