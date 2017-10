Piţurcă a anunţat „stranierii” pentru meciurile cu Ungaria şi Turcia

Pițurcă a anunțat „stranierii” pentru meciurile cu Ungaria și Turcia

Ştire online publicată Joi, 22 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul Victor Pițurcă a anunțat astăzi lista lărgită a „stranierilor” pentru meciurile cu Ungaria (6 septembrie) și Turcia (10 septembrie). Pițurcă va definitiva lista vineri.Portarul Bogdan Lobonț a fost desemnat de selecționerul Victor Pițurcă drept noul căpitan al tricolorilor.Iată internaționalii români care evoluează în străinătate cărora FRF le-a trimis telegrame.Portari: Bogdan Ionuț Lobonț (AS Roma) și Costel Fane Pantilimon (Manchester City FC)Fundași: Constantin Nica (Atalanta Bergamasca Calcio), Paul Papp (AC Chievo), Gabriel Sebastian Tamaș (West Bromwich Albion), Nicolai Dorin Goian (Asteras Tripolis) și Răzvan Raț-Dincă (West Ham United FC)Mijlocași: Costin Lazăr (PAOK FC), Dan Nistor (Evian Thonon Gaillard FC), Gabriel Andrei Torje (Udinese Calcio), Bănel Nicoliță (AS Saint-Etienne) și Alexandru Iulian Maxim (VfB Stuttgart)Atacanți: Marius Silviu Alexe (US Sassuolo Calcio), Claudiu Andrei Keșeru (SC Bastia), Raul Andrei Rusescu (Sevilla FC) și Bogdan Sorin Stancu (Genclerbirligi SK)„Faxurile DEFINITIVE, ce vor ține cont de starea de sănătate a jucătorilor, de forma sportivă și de statutul la echipele lor de club, vor fi trimise vineri, 30 august a.c., în jurul prânzului”, anunță FRF, scrie evz.ro.