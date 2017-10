Pista de atletism a stadionului „Farul” va fi gata luna aceasta

După câteva luni de „exil”, atleții constănțeni vor re-veni, cât de curând, la antrenamente pe pista stadionului „Farul”. Directorul coordonator al DSJ Constanța, Elena Frîncu, a declarat, vineri, că progra-mul de refacere a pistei este încheiat în procent de 98%. „Între 9 și 11 noiembrie, la Constanța se va afla o echipă de specialiști din Italia, responsabilă cu ultimul act, cel de trasat. Cred că, în jurul datei de 15 noiembrie, pista va fi inau-gurată. Atleții abia așteaptă să revină pe stadion. A durat mai mult, am întâmpinat și dificultăți de altă natură, dar am vrut să realizăm o lucrare de calitate. Într-un an foarte greu, s-a reușit o investiție importantă, unică în România. Pista este confecționată dintr-un material similar cu cel pe care s-a alergat la Berlin, la Campionatul Mondial”, a explicat Elena Frîncu.