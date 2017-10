Pista de atletism a stadionului „Farul“ a căpătat faţă de Mondiale

Pista de atletism a stadionului „Farul“ a căpătat față de Mondiale

Noua pistă de atletism a stadionului „Farul” a fost inaugurată ieri, după 13 săptămâni de la începerea lucrărilor de reabilitare. La anul, pista va găzdui două competiții de anvergură, întrecerile Jocurilor Mării Negre și Campionatele Internaționale de atletism ale României. Toți participanții la inaugurare, reprezentanții sportului local, ai constructorului, ai proiectantului, ai Federației Române de Atletism și partenerii lucrării au fost încântați de calitatea pistei și de coloritul ei deosebit (albastru și bleu), identic cu cel al pistei pe care s-a desfășurat Campionatul Mondial de la Berlin. „Pista stadionului Farul capătă pentru a doua oară o altă hăinuță. Ne bucurăm nespus. Revedem aici Berlinul. Cred că și performanțele vor fi pe măsură. Ar fi și păcat ca, pe o asemenea pistă, foarte bună pentru pregătire și competiții, să nu se realizeze performanțe de vârf. Era necesară și vrem să realizăm cât mai multe asemenea piste în țară”, a declarat Sorin Matei, președintele FRA. „Familia sportului constănțean e puternică - prin performanțe sportive, prin solidaritate și prin investiții. Sunt multe de spus, dar astăzi (n.n. - ieri) vreau să ne bucurăm împreună că am reușit. Inaugurăm o casă a celor care au adus județului Constanța multe performanțe - atleții. Le mul-țumesc atât lor, cât și antrenorilor că au înțeles situația și s-au pregătit cum și pe unde au putut pe perioada lucrărilor”, a spus și Elena Frîncu, directorul coordonator al Direcției Județene pentru Sport. „Meseriași” din Italia Potrivit dirigintelui de șantier Iulian Gurzu, lucrările de reabilitare, finanțate de Ministerul Tineretului și Sportului, au început pe 28 august și s-au ridicat la valoarea de 1.489.487 lei (inclusiv TVA), făcându-se o economie de 350.000 lei la bugetul alocat. La pistă au lucrat doar oameni de specialitate, o echipă din Italia, care are peste 25 de ani de vechime în domeniu. După construcție și culoare, pista este unică în România. Suprafața sintetică are două straturi, formate din granule de cauciuc reciclat și granule colorate, la baza materialelor stând o rășină poliuretanică. Administratorul pistei va fi Iulian Hanu. Cu ocazia inaugurării, Elena Frîncu a împărțit și primele legitimații de acces pe stadion: 70 pentru CS Farul, 60 pentru LPS „Nicolae Rotaru” CSS și 50 pentru CSS1. Să vină rezultatele! „La Constanța se fac lucruri frumoase, se investește în sport. Sperăm ca și noi, cu fotbalul, să ne ridicăm la înălțime”, a declarat „gazda” Giani Nedelcu, patronul FC Farul, club remarcat de Elena Frîncu pentru sprijinul dat muncitorilor care au lucrat la pistă. „Într-o perioadă în care toți strâng punga, Constanța a reușit o investiție deosebită. Stadionul își arată frumusețea, iar acum e rândul nostru, al atleților, ca și al colegilor de la fotbal, să răspundem cu rezultate”, a punctat și Andrei Szemerjai, președintele Asociației Județene de Atletism Constanța. „Sunt impresionat de ce văd aici. Este o mare realizare”, a spus Ilie Floroiu, directorul coordonator al CS Farul. Lună plină la anul Primele două mari întreceri care se vor desfășura pe noua pistă a stadionului „Farul” vor fi la anul, la mică distanță una de alta: Campionatele Internaționale de atletism ale României (1 - 16 iunie) și Jocurile Mării Negre (16 - 25 iunie). Elena Frîncu a dezvăluit că, tot în 2010, la Constanța va avea loc și Campionatul Mondial de yachting.