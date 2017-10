„Pisicile“ din Carpaţi

Naționala de handbal feminin a României este considerată favorită la medalii la Campionatul Mondial din China

„Pisicile“ din Carpați

Reprezentativa de handbal feminin a României este prezentată de organizatorii Campionatului Mondial din China ca fiind una dintre favoritele la titlul suprem, iar jucătoarele pregătite de Radu Voina sunt numite „pisicile din Carpați”. „Mare parte din echipele participante sunt în schimbare, iar România vrea să profite de asta și să ia medalie în China. Echipa din sud-estul Europei este aproape neschimbată și e considerată de specialiști una dintre favorite la titlul mondial. Vedeta echipei, portarul Luminița Dinu, s-a retras, dar pisicile din Carpați au evoluat ca o echipă”, scrie revista oficială a Campionatului Mondial din China. La capitolul plusuri, este menționată Carmen Amariei, „una dintre cele mai bune jucătoare în defensivă la nivel mondial, care acum joacă la Copenhaga, dar care este și o excepție, naționala României având în componență foarte multe jucătoare de la Oltchim Râmnicu Vâlcea”. Revista oficială a CM din China își încheie prezentarea tricolorelor cu menționarea unor jucătoare-vedetă din selecționata tricoloră: „România dispune și de una dintre cele mai talentate jucătoare ale lumii, Cristina Neagu, dar și de extrema Alice Ardean Elisei și pivotul Ionela Gâlcă Stanca. Totuși, extrema de clasă mondială Elisei va lipsi, din cauza unei accidentări la genunchi”. Florina Bârsan are febră, Oana Manea s-a antrenat normal Selecționerul naționalei de handbal a României, Radu Voina, a declarat, ieri, că Oana Manea a fost prezentă la cele două antrenamente ale zilei, în timp ce Florina Bârsan are încă febră și a fost lăsată în camera de hotel. „Oana Manea e mult mai bine, s-a antrenat normal, dar Florina Bârsan avea febră 38, e încă în pat, am lăsat-o la hotel, de teamă să nu le îmbolnăvească și pe celelalte. Medicii fac eforturi ca și ea să își revină. Sunt mulțumit, antrenamentele au mers mai bine, se simte că fetele s-au adaptat și sper să fie și mai bine”, a explicat tehnicianul. Voina speră ca, începând de pe 5 decembrie, să fie săr-bătorite atât zilele de naștere ale unor componente și colaboratori (Cristina Vărzaru - 5 decembrie, Florina Bârsan - 6 decembrie, antrenorul secund Vlad Caba - 7 decembrie), dar și victoriile: „Vom sărbători prin muncă, pentru că nu avem prea mult timp, avem meciuri”. Radu Voina a vorbit și despre starea de spirit din selecționata tricoloră: „Sunt optimist, mai ales că atmosfera în echipă este excelentă. Tot etajul hotelului unde locuiește delegația noastră este în sărbă-toare, fetele au pus brăduți la fiecare ușă, i-au împodobit cu globulețe, dulciuri și și-au scris numele, pentru ca Moș Nicolae să le dea cadouri pe 6 decembrie. Este și un fel de aducere aminte de cei dragi de acasă”. România este repartizată în Grupa C a Campionatului Mondial din China și va juca, în ordine, cu naționalele statului Chile (5 decembrie, ora 11.15), Japoniei (6 decembrie, ora 15.15), Ungariei (7 de-cembrie, ora 15.15), Tunisiei (9 decembrie, ora 15.15) și Norvegiei (10 decembrie, ora 13.15). „Ne respectăm toți adver-sarii, nu contează numele lor, îi tratăm cu mare seriozitate, doar este Campionatul Mon-dial. La ora meciului de sâmbătă, sper să am cele mai bune jucătoare în formă”, a mai spus Radu Voina.