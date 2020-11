Phoenix CSU Simona Halep, pregătiri pentru campionat. Jordan Hawkins, ultima achiziţie

În primul turneu, programat în perioada 27-29 noiembrie, Phoenix CSU Simona Halep va avea o misiune infernală, jucătoarele antrenate de Carmin Popa urmând a înfrunta trei adversare redutabile: ACS Sepsi Sfântu Gheorghe, CSM Satu Mare și Universitatea Cluj.





În vederea campionatului, conducerea clubului constănţean a considerat că este necesară întărirea lotului, astfel că a perfectat transferul americancei Jordan Hawkins.





Născută pe 5 august 1997, înălţime 1,88 m, Jordan Hawkins a jucat anterior la echipele ZKK Kraljevo (Serbia), CS Agronomia București sau Kronos Agiou Dimitriou (Grecia).





În ediţia trecută a Ligii Naţionale, în care a evoluat în 18 partide, a terminat sezonul cu o medie de 12,3 puncte per meci și 12,3 recuperări per meci, fiind inclusă de eurobasket.com în echipa ideală a jucătoarelor străine din campionatul României.



„Când am auzit că am o ofertă de la Constanța, am acceptat-o imediat, cu toată încrederea. Îmi amintesc că am jucat aici sezonul trecut împotriva lor și chiar mi-au plăcut antrenorul și jucătoarele”, a declarat Jordan Hawkins.



„Vulturii”, sub comanda selecţionerului





Imediat după încheierea meciurilor din cadrul turneelor preliminare din Cupa României, selecţionerul naţionalei masculine de baschet a României, Tudor Costescu, a „sunat” adunarea în vederea pregătirii partidelor cu Polonia şi Spania, programate de FIBA să se desfăşoare, în finalul lunii noiembrie, în „bula” epidemiologică de la Valencia (Spania).





Ţinând cont de situaţia epidemiologică, precum şi de regulile FIBA impuse pe perioada pandemiei Covid-19, tehnicianul român a convocat în pregătire 15 sportivi, iar alţi nouă jucători, printre care şi Iulian Orbeanu, de la BC Athletic Constanţa, se află în aşteptare, aflându-se pe lista oficială FIBA pentru acţiunea din Spania.





Naţionala României va evolua la Valencia în cadrul celei de-a doua „ferestre” contând pentru FIBA EuroBasket 2022 Qualifiers împotriva selecţionatei Poloniei, în data de 28 noiembrie, de la ora 17.30, şi a naţionalei Spaniei, în data de 30 noiembrie, de la ora 20.30, partidele urmând să fie găzduite de arena Pabellon Municipal Fuente de San Luis.





Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet a aprobat propunerea Departamentului Competiţii, prin care turul Ligii Naţionale de baschet feminin se joacă sub forma a cinci turnee - 3 / 2 / 2 / 2 / 2 etape, pe trei grupe de patru echipe, în trei localităţi diferite. La fiecare turneu, componenţa grupelor se schimbă pentru a facilita desfăşurarea tuturor etapelor din tabela Berger.