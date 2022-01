Phoenix CSU Simona Halep a făcut legea în fieful Agronomiei Bucureşti

Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep sunt într-o formă de zile mari în acest debut de an. Formaţia constănţeană a „legat” patru victorii, una în Cupa României şi trei în Liga Naţională, ultima fiind reuşită chiar în week-end, pe terenul Agronomiei Bucureşti.Cu moralul ridicat după calificarea în Final Four-ul Cupei României, performanţă urmată de victoriile cu ACS KSE Târgu Secuiesc şi CS Universitatea Cluj Napoca, ambele în campionat, jucătoarele de la Phoenix CSU Simona Halep au abordat în forţă partida cu CS Agronomia, disputată la Bucureşti, în cadrul etapei a 15-a.Primele două sferturi au fost controlate cu autoritate de echipa antrenată de sârbul Miroslav Popov (25-20, respectiv 17-3), astfel că, la pauza principală, Constanţa avea un avantaj confortabil, de 19 puncte. Sfertul al treilea a aparţinut gazdelor, care au încercat să revină în joc, 20-16, însă în sfertul al patrulea, trupa de pe litoral nu a lăsat nicio şansă Agronomiei, 25-14.Aşadar, scor final 83-57 pentru Phoenix CSU Simona Halep, care a avut în islandeza Sara Run Hinriksdottir cea mai eficientă jucătoare de pe teren, cu 19 puncte şi cinci pase decisive. De asemenea, s-a mai remarcat americanca Ciara Eleanor Rosten, care a reuşit nu mai puţin de 17 recuperări.„Visul frumos continuă pentru noi în acest început de an, după ce am bifat a şasea victorie consecutivă. Chiar dacă mai avem de muncit pentru a ajunge la nivelul pe care ni-l dorim, ne pregătim în fiecare zi cu convingerea că o facem în direcţia bună şi că suntem în faţa unui sezon memorabil pentru istoria recentă a baschetului constănţean.Fără a fi decisivă în economia campionatului, week-end-ul viitor ne aşteaptă o confruntare foarte grea, în care ne vom măsura forţele, la Constanţa, cu cea mai bună echipă din România, campioana en-titre ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe”, au transmis reprezentanţii clubului de pe litoral.Alte rezultatele înregistrate în partide ale rundei a 15-a: CSTBv CSU Olimpia Braşov - BC Sirius Mureşul Târgu Mureş 60-78, CS Municipal Alexandria - ACS KSE Târgu Secuiesc 78-67, FCC Baschet UAV Arad - CS Rapid Bucureşti 88-46.În clasament, Phoenix CSU Simona Halep ocupă locul cinci, cu 21 puncte.XXXConsiliul Director al Federaţiei Române de Baschet a decis, la ultima întrunire, ca Final Four-ul Cupei României la baschet masculin să se desfăşoare între 15 şi 17 februarie.De asemenea, s-a aprobat introducerea în calendarul competiţional a evenimentului All Star Game 2022 (masculin), programat în data de 20 aprilie. În aceste condiţii, ultimul meci din finala Ligii Naţionale masculine se va desfăşura în data de 7 iunie, şi nu în 5 iunie, cum era stabilit iniţial în calendar.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep