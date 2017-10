Petrolul şi Farul se bat pe promovare

Duminică, de la ora 13, la Ploiești,

Petrolul și Farul se bat pe promovare

După două înfrângeri la rând în campionat, Farul joacă, duminică, o nouă carte de promovare, la Ploiești, într-un meci deosebit de important, contra unei alte contracandidate la accesul în Liga 1. Deși au pierdut atât la Chiajna, cât și cu Brănești, la Constanța, „marinarii” au în continuare șanse reale la promovare, găsindu-se la doar două puncte de locul doi. Aceasta însă numai datorită jocului rezultatelor, Sportul încurcându-se și ea în precedentele două etape. Ca să se păstreze la promovare și în continuare, Farul ar trebui să înceapă să și scoată rezultate bune cu adversarele directe, pentru că norocul nu poate ține la infinit. Următorul prilej, duminică, în fieful Petrolului. „Vrem să jucăm fotbal și mergem la victorie. Însă, chiar și dacă am pierde, promovarea nu ar fi compromisă. Mai sunt destule meciuri. După părerea mea, lupta se va duce până la final. De două săptămâni, simt că evoluția băieților mei e în creștere. La Ploiești, vom fi echipă puternică”, a declarat antrenorul Farului, Ștefan Stoica. Tehnicianul nu își simte postul amenințat de o eventuală înfrângere cu Petrolul. Stoica spune că nu ține neapărat de scaun și că nu se termină totul dacă ar fi dat afară de la Farul, dar l-ar durea foarte tare, pentru că a venit la Constanța cu gânduri mari, numai pentru promovare, în care crede în continuare. Principalul farist este de părere că, la Ploiești, „marinarii” vor fi dezavantajați cu siguranță de lipsa suporterilor, dar, pe de altă parte, „dacă ar fi fost cei care au venit și la Chiajna, nu știu dacă ne-ar fi fost de prea mare ajutor. Am avut impresia atunci că au venit de la Constanța cu lecția învățată. Eu respect fanii, dar faptul că mi se cere demisia nu face decât să mă întărească”. Patronul Farului, Giani Nedelcu, a anunțat că, și la Ploiești, „marinarii” vor juca pe o primă specială de victorie, iar, săptămâna viitoare, clubul constănțean va achita suma de 17.000 de lei care-i revine din organizarea meciului din „16"-imile Cupei României cu Astra Ploiești. *** Formația probabilă a Farului: Sardescu - Mățel (cpt.), Ninu, Larie, Gaston - B. Andone, B. Teekloh - Pantelie, Cristocea, C. Matei - Fatai. Arbitrează Robert Dumitru (Brașov); asistenți, Cătălin Savu (Galați), Dragoș Vlad (Târgoviște); rezervă, Ionuț Iugulescu (Târgoviște); observatori, Constantin Ștefan, Vasile Filimon (ambii, din București). Partida începe la ora 13, fiind transmisă în direct de sport.ro.