Petre Ianusevici a revenit în rugby-ul românesc

Fostul rugbist al Farului, Petre Ianusevici, a ajuns, la sfârșitul săptămânii trecute, în România, pentru a prelua, de la 1 septembrie, postul de antrenor federal.În vârstă de 62 de ani, Petre Ianusevici revine în rugby-ul românesc după 20 de ani petrecuți în slujba Federației Germane de Rugby.„Am avut opțiunea de a rămâne în federația germană pe perioadă nedeterminată, dar am ales să revin în România, pentru că am văzut progresele care s-au făcut în ultimii ani. Mi-a plăcut entuziasmul celor din FRR și mi-am dorit să fac parte din această echipă. M-am do-cumentat serios despre tot ceea ce se întâmplă în România și cred că împreună cu cei de la FRR putem ridica nivelul rugby-ului din România. Vreau să ne concentrăm pe câteva proiecte care să fie și performante. Mă interesează eficiența în tot ceea ce fac”, a declarat Petre Ianusevici, pentru frr.ro.Ca jucător Petre Ianusevici, a evoluat, pe postul de aripă, pentru Sibiu, Cluj, Agronomia, Sportul Studențesc și Farul Constanța. Are în palmares trei titluri de campion național al României și 15 prezențe în echipa națională.Din august 1992 și până vara aceasta, a lucrat pentru Federația Germană de Rugby.Angajamentul pe care l-a semnat cu FRR este valabil până în data de 31 decembrie 2015.