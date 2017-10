Petre Grigoraş va demisiona dacă Oţelul nu va învinge pe Poli Iaşi

Petre Grigoraș va demisiona dacă Oțelul nu va învinge pe Poli Iași

Antrenorul echipei de fotbal Oțelul Galați, Petre Grigoraș, a declarat, ieri, că își va înainta demisia, dacă formația sa nu o va învinge pe Poli Iași, explicând că nu vrea să își lase elevii cu șansele de salvare de la retrogradare compromise. „Dacă nu batem pe Politehnica Iași, îmi dau demisia. Este un meci capital pentru mine și finala campionatului pentru Oțelul. Consider că trebuie modificat ceva la echipă și poate că venirea altui antrenor ar determina ca atitudinea jucătorilor să se schimbe. Sper, totuși, să câștigăm în fața Iașiului și să reluăm parcursul bun de până la meciul cu Gloria Buzău”, a spus Grigoraș. Tehnicianul a explicat că niciodată în cariera sa de antrenor nu s-a întâmplat ca, după patru meciuri consecutive, echipa să nu obțină niciun punct și a spus că nu vrea să lase Oțelul fără nicio șansă de salvare. „N-aș vrea să las echipa într-o situație ca cea din urmă cu trei ani, când am preluat-o cu doar nouă puncte la finalul turului și era aproape de dezastru. Chiar dacă am pierde meciul cu Iașiul, aș lăsa echipa la șapte puncte de primul loc retrogradabil și n-ar fi o tragedie”, a declarat Grigoraș, care a mai anunțat că va avea o discuție definitivă cu oficialii clubului după meciul cu Poli Iași.