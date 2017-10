Petre Grigoraş nu va mai antrena Oţelul Galaţi

Petre Grigoraș nu va mai antrena Oțelul Galați

Antrenorul Petre Grigoraș a părăsit echipa Oțelul Galați din cauza disensiunilor dintre Primăria municipiului și acționariatul majoritar, Dan Adamescu.„Am fost prins într-un război care nu este al meu, dacă nu mă dădeam din cale, mă sfărâmau. Când am venit, vorbisem cu cineva (n.r. - primarul Marius Stan), dar acea persoană nu mai are nicio putere în club. Cu domnul Adamescu nu am vorbit decât acum două-trei zile prima dată. Unul n-are putere de decizie, pe celălalt nu-l cunosc. Nu am ce să fac în această situație, nu sunt genul de om care să mă dau de o parte sau cealaltă a baricadei. Am stat o lună pe cheltuiala mea, tot sperând că se rezolvă. Nici nu vă imaginați cât de dezamăgit am plecat. În acest moment cel mai mult îmi doresc ca suporterii să înțeleagă în ce situația am fost pus, m-ar durea enorm să fie supărați pe mine, să creadă că am plecat ca un laș. Nu a contat că am pierdut meciul de aseară, cu acest lot nu îmi era frică, am fi avut cu siguranță rezultate foarte bune”, a spus Petre Grigoraș.