Petre Grigoraş nu-l va putea folosi pe Bâlbă în meciul cu Rapid

Petre Grigoraș nu-l va putea folosi pe Bâlbă în meciul cu Rapid

Ştire online publicată Vineri, 19 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei Poli Iași, Petre Grigoraș, a declarat, ieri, că jucătorul Ionuț Bâlbă are un edem la gambă și nu va evolua în meciul cu Rapid, atacantul alăturându-se altor cinci fotbaliști indisponibili pentru partida din prima etapă a returului. „În afară de Cristi Munteanu, Brăneț, Cristi Constantin, Ignatov și Adrian Ilie, acum și atacantul Ionuț Bâlbă acuză probleme de sănătate. Acesta are un edem la gambă după cantonamentul din Antalya și va rata meciul cu Rapid”, a explicat Grigoraș. Tehnicianul a precizat că Mun-teanu a efectuat un test RMN la București, iar temerile sale, că jucătorul va avea nevoie de operație, s-au confirmat. „Jucătorul avea dureri mari la genunchi și va trebui să suporte o artroscopie. Nu este vorba de vreo lovitură, ci mai degrabă de o uzură a genunchiului. Are și el o vârstă și e normal să apară astfel de accidentări. Luni, Munteanu va face o artroscopie și, dacă nu se vor descoperi alte complicații, jucătorul va lipsi cel puțin o lună”, a spus Grigoraș. Poli Iași întâlnește, sâmbătă, de la ora 19.00, pe teren propriu, pe Rapid, într-o partidă contând pentru etapa a XVIII-a, prima a returului Ligii I.