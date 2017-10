Petre Grigoraş a renunţat la brazilianul Thiago Correa

Petre Grigoraș a renunțat la brazilianul Thiago Correa

11 Ianuarie 2010

Antrenorul echipei de Liga I Poli Iași, Petre Grigoraș, a declarat, ieri, că a renunțat la atacantul brazilian Thyago Correa, venit în probe la mijlocul săptămânii la echipa din Copou, deoarece fotbalistul este prea gras. „Brazilianul Correa este supraponderal și am renunțat la el, nu avea rost să-l iau în cantonament. Impresarul lui a spus inițial că are vreo trei kilograme în plus, dar avea opt peste limită. Mi se pare o jignire adusă echipei Politehnica și fotbalului românesc de către impresar, să aducă la probe un fotbalist cu opt kilograme în plus. Correa a făcut trei ture de teren și a vomitat. În plus, nu pot să cred că un fotbalist, fie el și brazilian, a putut veni să dea probe în Liga I deși știa că are foarte multe kilograme în plus. Nici măcar nu are vreun nume”, a spus Grigoraș. Tehnicianul a mai afirmat că a decis să-l mai țină în probe pe atacantul ghanez Francis Agbleta, deoarece are referințe bune despre el și vrea să-l mai urmărească în perioada următoare.