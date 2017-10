Peste 70 de copii au participat la selecția pentru Școala de gimnastică Nadia Comăneci

Peste 70 de copii au participat, sâmbătă, la selecția municipală pentru Școala de gimnastică Nadia Comăneci, la testarea acestora fiind prezentă și fosta campioană olimpică de la Montreal.Nadia Comăneci și campioanele olimpice Sandra Izbașa și Andreea Răducan au participat la selecția care a avut loc la Stejarii Country Club. În urma acestei selecții, 40 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani vor beneficia de cursuri gratuite în perioada martie 2017 — februarie 2018 sub îndrumarea Laurei Cristache, campioană mondială la gimnastică aerobică.La eveniment, Nadia Comăneci a declarat că este nevoie de cât mai multe acțiuni dedicate copiilor pentru ca aceștia să poată descoperi sportul. "Este o oportunitate pe care Stejarii Country Club o oferă în fiecare an copiilor pentru a practica sport. Este foarte bine pentru că mulți copii nu știu nici despre ce este vorba, nu sunt deschiși către activități de acest gen, iar ei nu știu ce vor să facă. Mulțumesc Andreei și Sandrei că ne ajută la această selecție. Anumite fetițe care vor fi selectate aici vor avea ocazia, dacă vor să continue cu gimnastica, să meargă mai departe apoi către cluburi. Este un început pentru fiecare copil. Am adus azi aici și această Cupă Challenge (n.r. — acordată pentru câștigarea a trei titluri europene consecutive). Ea a fost făcută în România, iar dacă o gimnastă o câștigă de trei ori consecutiv o va păstra definitiv. Mă bucur că ea a fost făcută aici și a rămas în România pentru că a fost câștigată de mine. Pentru mine succesul acesta este chiar mai mare decât cel de la Olimpiadă pentru că este dificil să rămâi în top timp de șase ani", a spus ea, potrivit Agerpres.ro.La rândul ei, Sandra Izbașa a explicat că după încheierea cursului de un an cei 40 de copii selectați vor avea ocazia să fie legitimați la cluburi unde să poată practica gimnastica de performanță. "Eu lucrez aproape în fiecare zi cu copii în sala de la clubul Steaua. Mă bucur din suflet că pot să le îndrum pașii către sport în general, să se dezvolte armonios. Iar dacă doresc să facă performanță bineînțeles că le vom sta alături. Până atunci ne bucurăm că putem face această selecție la Stejarii pentru Școala Nadia Comăneci. Selecționăm copii între 4 și 7 ani care vor beneficia de gratuitate la club timp de un an și se vor antrena cu Laura Cristache.Vor dezvolta în primă fază elemente de bază, pentru ca apoi să fie preluați de cluburi pentru performanță", a menționat Izbașa.Programul intitulat Școala de gimnastică Nadia Comăneci este dedicat copiilor pasionați de sport, care doresc să învețe elementele de bază ale practicării gimnasticii sub îndrumarea unor profesioniști.