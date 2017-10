Peste 4.000 de sportivi, angrenaţi în acţiunile "Săptămânii Europene a Sportului"

Peste 4.000 de sportivi, angrenați în acțiunile "Săptămânii Europene a Sportului"

Ieri, la Complexul Sport din strada Cuza Vodă, a avut loc ședința de bilanț a „Săptămânii Europene a Sportului”, eveniment ce a îmbrăcat orașul de pe litoral în haine de sărbătoare.Acțiunile au fost organizate de Federația Română Sportul pentru Toți, alături de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, cluburile sportive din județ și mari personalități ale sportului românesc.„Ajunși la cea de-a treia ediție, ne-am prezentat extraordinar. Am atins un număr de peste 4.000 de sportivi din întreg județul. Am reprezentat 10% din întreaga mișcare națională a «Săptămânii Europene a Sportului». De asemenea, am programat un număr de patru evenimente prin care să celebrăm această sărbătoare, însă, până la final, am înregistrat un număr de 10 activități. Toate acestea nu ar fi fost posibile fără disponibilitatea și eforturilor acestor oameni minunați care iubesc sportul la malul mării. Îmi doresc ca, în anul 2018, Constanța să fie vârful de lance al Sportului pentru Toți”, a declarat președintele FRSpT, prof. univ. dr. Alin Larion.De la an la an, evenimentul câștigă notorietate printre copii, iar acest lucru este regăsit în cifrele înregistrate la finalul „Săptămânii Europene”. La ediția din acest an, a fost înregistrat un număr record sportivi angrenați: peste 40.000, din 33 de județe ale țării. Încurajator este și aportul mediului rural, fiind considerat un prim pas către realizarea unei rețele puternice între mediul rural și cel urban.„Avem creionat un proiect în care încercăm să ducem sportul cât mai mult în mediul rural. Căutăm să formăm o echipă competentă, care să fie responsabilă de popularizarea sportului în zonele mai puțin dezvoltate sau mai puțin expuse. Avem de gând să formăm centre regionale care să-i aibă sub supraveghere pe cei mai valoroși sportivi din județ, pentru a-i ajuta să facă pasul către marea performanță”, a declarat directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, Mariana Solomon.