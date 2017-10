Peste 100 de participanţi la crosul Şcolii Speciale nr. 2

Peste 100 de participanți la crosul Școlii Speciale nr. 2

Mai mult de o sută de elevi, din clasele II-X, au participat la Crosul 1 Decembrie, competiție organizată, pentru al cincilea an consecutiv, de Școala Specială nr. 2 Constanța. Iată și câștigătorii, pe categorii de vârstă: fete 9-12 ani: 1. Elena Teodosie (clasa a V-a A), 2. Adelina Bătrânu (IV A), 3. Georgiana Vătafu (V A); băieți 9-12 ani: 1. Cristian Vatu (V A), 2. Florin Dascălu (V A), 3. Marian Pascu (III); fete 13-16 ani: 1. Iuliana Clanțon (VI B), 2. Andreea Leu (VIII A), 3. Elena Radu (VIII A); băieți 13-16 ani: 1. Selciuc Polatli (VII A), 2. Marian Ioniță (VIII B), 3. Vasilică Ioniță (VII B). „Bucuria nemăsurată a acestor copii a fost completată de urările de succese și sănătate transmise de directorul instituției, Victoria Haleț. Vrem să păstrăm tradiția acestui cros și, de la an la an, să avem cât mai mulți elevi la start”, a declarat profesorul Gheorghe Bacula, cel care, alături de colegii săi Corina Popa, Ro-xana Giubernea și Nida Regep, a făcut parte din co-misia de organizare.