Personalităţile constănţene ale luptelor s-au reunit la Memorialul „Ioan Bărbătei”

Personalitățile constănțene ale luptelor s-au reunit la Memorialul „Ioan Bărbătei”

Sala de sport a Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" a găzduit, duminică, prima ediție a Memorialului "Ioan Bărbătei" la lupte libere, concurs organizat de Asociația Județeană de Lupte Constanța, prin președintele Gigi Pambuca și DJST Constanța.Au fost întreceri la 17 categorii de greutate, dintre care una de juniori, trei de cadeți și restul de copii I și II.La competiție, au participat peste 130 de sportivi, din Constanța (cluburile CS Farul și LPS), Medgidia, Mangalia, 2 Mai, 23 August, Amara, Călărași, Tecuci.Evenimentul a fost onorat și de personalități din luptele constănțene, care au fost premiate cu câte o plachetă înainte de startul competiției: antrenorii emeriți Chenan Ismail, Vasile Dușu și Feuzi Gelal, foști luptători, ca Iancu Vanghelici, Dumitru Nicolae, Constantin Măndilă, Ender Memet, Laurențiu Ciucă, maeștri ai sportului, precum Andrei Szemerjai (directorul LPS), Ionel Luca (președintele CS Mangalia) și Lucian Luca (vicepreședintele FR Lupte)."Acest memorial ne aduce aminte cu plăcere de domnul antrenor Ioan Bărbătei. Este o competiție organizată din inimă, n-aș fi vrut să trăiesc acest moment de memorial, aș fi vrut să-l avem în sală pe domnul profesor antrenor. Am încercat, prin acest concurs, să ne aducem aminte de dânsul. În sală s-au aflat 130 de participanți, semn că acest concurs este de anvergură. Ne-au răspuns toți invitații pentru a se lupta în cinstea lui Ioan Bărbătei. Sunt mulțumit și fericit că am putut să aducem în sală pe toți marii luptători ai Constanței. Am avut puterea să organizăm acest concurs și să oferim tuturor participanților câte un tricou și un pachețel. Este o competiție frumoasă, în care au participat copii de mare perspectivă, cu calități. Sperăm să-i vedem, peste ceva timp, la campionate mondiale, europene și Jocurile Olimpice. Am fost onorați și de Lucian Luca, vicepreședintele Federației Române de Gimnastică", a declarat președintele AJL Constanța, Gigi Pambuca.Iată cei mai bine clasați sportivi: feminin - Ana Pârvu, Andreea Ana (CSS Mangalia), Mihaela Trandafir (CS Farul), Andreea Grigoraș (23 August); masculin - Daneil Sandu, Constantin Manea, George Pârvu, Dan Pârvu, Liviu Costache (CSS Mangalia), Marian Sângheorghe, Minur Pârvu, Sebastian Cuvat, Răzvan Arnăut, Florin Tița (CS Farul), Daniel Thirițescu, Andrei Giurgănaș, Gabriel Ciupercă, Alexandru Diaconescu, Valentin Ciucu, Cosmin Bătrâneanu, Andrei Anghelache, Marius Marin, Sebastian Raițea (CS Aurora 23 August), Iulian Popa, Florin Gheorghe, Cristian Stoicescu, Cristian Marin, Ender Molaomer, Ștefan Marin, Cosmin Cara-Ion (LPS Constanța).Tot în acest week-end, a avut loc turneul internațional al Bulgariei, unde sportivul Iulian Grăjdan, de la LPS, a obținut locul 3 la categoria 55 kg.