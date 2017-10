„Performanţa nu răsare din spuma mării!”

Directorul adjunct al CSS 1, prof. Mihail Făgărășan:

„Performanța nu răsare din spuma mării!”

Situație de avarie la Clubul Sportiv Școlar nr. 1. Duminică, se dă startul Campionatului Național de handbal juniori I, în curând, vor debuta și competițiile de volei și baschet, iar prin vistieria clubului bate vântul. „Cu o zi înainte de începerea acestui important campionat, Inspectoratul Școlar Județean nu ne-a alocat niciun leu pentru competiții. Am trimis adrese peste adrese, am discutat personal cu responsabilii departamentului de contabilitate și ni s-a spus că nu sunt bani decât pentru salarii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul adjunct al CSS 1, prof. Mihail Făgărășan. Antrenorul emerit este dezamăgit de faptul că această situație persistă de mult timp și că sportul școlar este privit precum o „cenușăreasă” de către șefii învățământului românesc. „Mergem din rău în mai rău. Se uită un lucru important, noi nu suntem o simplă școală, ci club sportiv școlar de performanță. Cerem rezultate antrenorilor, dar nu avem condiții pentru a face performanță. De unde să răsară campionii, din senin, din spuma mării? Cel puțin în opinia mea, CSS-urile reprezintă o verigă importantă a sportului românesc și nu înțeleg de ce această etapă, cea de selecție, inițiere și perfecționare, este tratată cu superficialitate. Dacă ministerul Educației vrea să ne desființeze, poate găsi alte modalități”, este de părere profesorul Făgărășan. În opinia tehnicianului constănțean, problemele financiare ale CSS 1 ar putea fi rezolvate, cu puțină străduință, pe plan local. „Cred că sunt ceva disfuncționalități la departamentul de contabilitate al ISJ. Nu de puține ori, am primit banii în ultimele zile ale lunii și a trebuit să îi cheltuim repede, să nu-i pierdem. Dacă am avea, la început de lună, măcar două treimi din bugetul necesar, ar fi bine. Restul îl acoperim din venituri proprii. Știu că declarațiile mele deranjează, dar nu îmi e teamă să critic inspectoratul, am un nume, o carte de vizită, o carieră pe care am clădit-o prin muncă. Pentru copii mă zbat, deoarece ei sunt cei care au de suferit. Dacă nu le asigurăm condiții, ei nu pot progresa, iar peste câțiva ani, nu vom mai câștiga nici măcar cele opt medalii obținute la Jocurile Olimpice de la Beijing”, a încheiat Mihail Făgărășan.