Performanţă extraordinară pentru atletul Robert Parge

Parge (23 ani), legitimat la CSM Bucureşti, a fost cronometrat cu timpul de 47 sec 87/100, la prima sa cursă din 2021. Pe locul secund s-a clasat congolezul Gilles Anthony Afoumba, în 48 sec 54/100, podiumul fiind completat de irlandezul Luke Lennon-Ford, 49 sec 70/100.





„Acest prim succes îmi dă încredere pentru competiţiile ce vor urma. A fost o atmosferă nemaipomenită, un concurs organizat ca la carte şi asta a contribuit la victoria mea. Am avut adversari mai puternici ca mine, însă a fost ziua mea. Ca obiective pentru următoarele competiţii mi-am propus realizarea baremului pentru (Europenele de la) Torun (n.r. - 47 sec 60/100) şi, cu siguranţă, un Personal Best. Am foarte mare încredere în doamna profesoară Kanizsay Magdolna şi suntem siguri că vom ajunge departe!”, a declarat Parge pentru FRA.





Atletul român Robert Parge a câştigat, sâmbătă, proba de 400 m din localitatea franceză Mondeville, în apropiere de oraşul Caen, potrivit site-ului Federaţiei Române de Atletism.