Ioan Sdrobiș, antrenorul principal al „marinarilor“:

„Pentru mine, Farul este o piatră de încercare“ (galerie foto)

Fotbaliștii Farului au fost invitați, ieri, la o masă festivă de final de tur, la Complexul „New Safari“ din Constanța. Jucătorilor le-au fost alături antrenorii și oficialii clubului, dar și câțiva apropiați ai grupării. La întâlnire au participat 23 de jucători: Al. Răuță, Isleam - Nițescu, An. Vlad, Buzea, L. Ștefan, I. Barbu, Vajou, Pașcovici, Boboc - Scărlătescu, Drăghici, M. Munteanu, Ursachi, Parfenie, Lucan, Mutulescu, Filip, Abuzătoaie, I. Lupu - Ad. Câmpeanu, B. Rusu și Hurdubei. Atmosfera a fost una destul de relaxată, parcursul peste așteptări din tur mai luându-le „marinarilor” din amărăciunea dată de problemele mari cu care se confruntă Farul. „Dacă ne gândim cum ne-am strâns astă vară, oarecum în dezordine, cred că s-au făcut și lucruri bune în acest tur. Cele 20 de puncte acumulate au fost destule. Cine nu știe care a fost și este situația la clubul Farul poate crede că pretențiile erau mult mai mari. Deși am experiență, pentru mine Farul a fost o piatră de încercare. În cel mai rău caz, puteam, la ora actuală, să avem doar 3-4 puncte, iar totul era prăbușit. Jucătorii au acceptat însă efortul, pe care eu li l-am cerut la modul insistent, uneori chiar dur, pentru că altfel nu aveam cum să reușim. A fost o muncă extraordinară din partea tuturor”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ioan Sdrobiș. „Părintele” a arătat că jocul echipei a suferit și va suferi și în continuare, însă, dacă lucrurile se vor reglementa din punct de vedere financiar, problemele de la club se vor rezolva, iar echipa va fi întărită în iarnă cu 4-5 jucători, în retur Farul va avea obiectivul să-și formeze o echipă care să tragă la promovare în sezonul viitor. Deși, recent, a avut câteva oferte de la formații de Liga 1, principalul Farului nu va părăsi echipa, mai ales dacă lotul va fi îmbunătățit, iar situația de la club se va reglementa. „M-au dorit, într-adevăr, câteva echipe, pentru că lumea începe să-și dea seama că antrenorii încercați trebuie să revină la locul lor în fotbalul românesc. Nu vedeți că lipsa de experiență face ca la unele cluburi să se întâmple fenomene ciudate? Pentru mine însă Farul e o provocare. Vreau să promovez cu această echipă în Liga 1”, a explicat Sdrobiș. „Părintele“ vrea 4-5 jucători noi Ioan Sdrobiș a declarat că Farul trebuie să se întărească cu cel puțin patru jucători: un portar, un fundaș central, un mijlocaș coordonator și un vârf, fotbaliști pe care „Părintele” i-ar vrea deja de la startul reunirii, programată între 15 și 17 ianuarie 2011. În același timp, din actualul lot, Sdrobiș intenționează să renunțe la 3-4 fotbaliști. „Ca să putem forma o echipă competitivă, ne trebuie minimum patru jucători. La mijlocul terenului am improvizat cu Liviu Ștefan coordonator. Locul său este în cu totul altă parte. Ne mai trebuie și un vârf lângă Adi Câmpeanu și Rusu, care a ieșit în sfârșit la rampă. Așteptam însă explozia sa”, a spus Ioan Sdrobiș. „O echipă, Farul, formată în numai o săptămână, a tras din greu și a adunat destule puncte. La cum ne-am adunat, cred că am reușit un tur la care nimeni nu se aștepta. Sperăm ca până la reunire să se rezolve problemele care țin de au-toritățile locale și de ceilalți oameni care poate că nu mai agreează fotbalul în orașul Constanța” Adrian Câmpeanu, golgeterul Farului „A fost un tur mulțumitor. Am reușit să formăm cât de cât o echipă, având în vedere cum ne-am strâns la începutul cam-pionatului. Înainte de startul Ligii a II-a, cred că toate echipele își propuseseră să ia trei puncte cu Farul, dar, pe parcurs, am dovedit că nu e așa, și oricine joacă cu noi trebuie să lupte din greu ca să ne învingă” Liviu Ștefan, căpitanul Farului