Handbalistul sârb Darko Pavlovic:

„Pentru mine, este o onoare să joc la HCM“

Ştire online publicată Luni, 07 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nu este o „forță a naturii”, dar are știința jocului la 9 metri. A acumulat experiență în puternicele campionate de handbal ale Ungariei și Italiei, iar acum a venit în România, pentru a câștiga titlul cu HCM Constanța. Numele său: Darko Pavlovic. Vicecampioana României la handbal masculin, HCM Constanța, și-a completat lotul cu un handbalist sârb de valoare: Darko Pavlovic, jucător pe linia de 9 metri, care poate acoperi posturile de inter stânga, inter dreapta și chiar coordonator. La 27 de ani, vârstă pe care a împlinit-o pe 5 iunie, Darko este un sportiv „copt”, iar faptul că a îmbrăcat tricoul campioanei din „Cizmă”, Italgest, cântărește mult în CV-ul său. Nu are forța de taur a lui Adzic, are numai 1.95 m și 88 kg, dar știe bine cum să spargă apărările adverse. Pavlovic și-a văzut pentru prima oară noua echipă la televizor, într-o partidă de Liga Campionilor. I-a plăcut stilul de joc al Constanței și, sfătuit de un tehnician român, s-a decis să vină să joace pentru clubul de pe litoral. „Am auzit lucruri formidabile despre HCM, care, după părerea mea, este cel mai bun club din România. Am vorbit cu mai mulți jucători și toți mi-au spus același lucru. Ceea ce credeam s-a confirmat, iar acum, visul meu este să joc în Liga Campionilor cu HCM”, a declarat sportivul sârb. „Am văzut pe Eurosport 2 meciul HCM - THW Kiel și mi-a plăcut foarte mult. Am avut în Ungaria un antrenor din Odorhei, care mi-a prezentat echipa în detaliu și mi-a spus că este cea mai bună alegere pentru mine. Personal, consider că este o onoare să apăr culorile Constanței. Voi face tot posibilul să ajung titular și este foarte important să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele, pentru că vom lupta pe trei fronturi - campionat, Cupa României, Cupa Cupelor”, a adăugat handbalistul, care a semnat un contract valabil pe două sezoane. A preluat tricoul cu numărul 3 La HCM, Pavlovic va evolua cu tricoul cu numărul 3. El a devenit cel de-al doilea jucător sârb din lot, după ce Uros Vukovic a revenit de la CSM Medgidia, echipă la care a petrecut, sub formă de împrumut, returul stagiunii precedente.