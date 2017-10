Melenco răspunde atacurilor președintelui FC Viitorul:

„Peniu să înceteze cu minciunile! E josnic…“

În urma declarațiilor făcute de președintele Academiei Hagi, Pa-vel Peniu, cu referire la incidentul în care a fost implicat și antrenorul FC Farul 2010 Ionel Melenco, zilele trecute, la un meci de juniori dintre cele două echipe, tehnicianul Farului, care este și prof. univ. la Universitatea Ovidius, i-a răspuns atacurilor reprezentantului FC Viitorul.„Îl rog pe președintele Peniu să înceteze cu minciunile și cu invențiile. În fiecare zi a venit cu câte o versiune. După ultima variantă, chiar merită o primă. A reușit prin minciuna spusă, să iasă «basma curată» în fața domnului Hagi. Rugați un specialist să-i analizeze declarațiile. E prea josnic ce face, a coborât prea jos, eu nu-mi permit să-i jignesc copilul domnului Hagi, și nici alt copil. Îl rog, dacă este așa cum zice el și cum zic cei din jurul lui, să mergem împreună la detectorul de minciuni sau să jurăm în biserică pe Biblie, pe ce avem noi mai drag. Are curaj? El prin ceea ce spune și ce a făcut arată că nu are un Dumnezeu. Îi mai spun «omului» Peniu un singur lucru: noi am avut conflictul marți, iar miercuri, eu am împărțit, mama mea care a fost un părinte excepțional ar fi împlinit 65 ani. Dumnezeu să o ierte!”, a declarat tehnicianul FC Farul 2010, Ionel Melenco.Peniu îl acuza, zilele trecute, pe tehnicianul Farului, că, după un schimb dur de replici în timpul meciului, ar fi sărit să-l bată. Melenco însă a declarat în nenumărate rânduri că, dacă președintele Academiei Hagi nul-ar fi înjurat de mamă, care este decedată, nu s-ar fi ajuns în această situație.„Recunosc, când am văzut ce le striga copiilor, l-am înjurat. Conflictul a fost verbal. Eram în tribună, el m-a provocat și l-am înjurat. Dar de aici până să sară să mă bată… Efectiv, dacă nu erau câțiva băieți care să-l oprească, mă bătea. Ajungeam un om la 60 de ani să iau bătaie de la un profesor universitar. Măgăria a început de la el. L-am băgat undeva, să se ducă să își vadă de echipă. N-am nicio treabă cu el. Să-și vadă de meseria lui. L-am apreciat ca antrenor și pedagog. Știu că muncește foarte mult”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Pavel Peniu.