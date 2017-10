Peniu: "Marcel Lică nu cunoaşte regulamentul?"

Peniu: "Marcel Lică nu cunoaște regulamentul?"

Apropierea derby-ului Ligii a II-a, FC Viitorul - FC Farul, a dat naștere mai multor polemici între cele două cluburi constănțene pe tema organizării partidei. Din dorința de a oferi tuturor suporterilor constănțeni posibilita-tea de a asista la această partidă, la începutul acestei săptămâni, președintele clubului FC Farul, Marcel Lică, a propus șefilor Viitorului ca meciul de sâmbătă să se joace pe stadionul „Farul”, însă cererea sa a fost respinsă categoric. „Discuțiile privind mutarea meciului de pe stadionul nostru pe stadionul Farul nu au niciun rost. Cel care a venit cu această idee nu cunoaște regulamentele. Atâta timp cât terenul nostru se prezintă în condiții bune și nu este suspendat, inundat sau înzăpezit nu putem muta partida. Sunt convins că Marcel Lică știa acest lucru, pentru că dânsul a fost un mare arbitru. În caz contrar, aceasta ar fi o dovadă clară a lipsei de profesionalism și a faptului că dânsul nu cunoaște regulamentele și ar fi o mare rușine pentru un om de fotbal de nivelul său să nu cunoască regulamentele”, a declarat președintele Viitorului, Paul Peniu. Viitorul, găzduit de stadionul Astra De asemenea, Peniu a confirmat informația conform căreia, în cazul în care va promova, Viitorul ar urma să joace meciurile de pe teren propriu din Liga I pe stadionul Astrei Ploiești. „Orice club aflat pe unul din locurile 1-5 la sfârșitul turului de campionat este obligat să întoc-mească dosarul de licențiere pentru sezonul următor, iar într-unul dintre documente trebuie specificată locația unde echipa își va desfășura antrenamentele și jocurile de pe teren propriu. Prima noastră intenție a fost ca, în cazul în care vom promova, să disputăm meciurile pe stadionul Farul și am înaintat o cerere atât autorităților locale, cât și administratorului bazei sportive, clubul FC Farul. Dacă administrația locală s-a arătat deschisă și ne-a dat imediat acceptul, nu același lucru s-a întâmplat și cu cealaltă parte implicată în acest proces. Conducerea clubului Farul nu are nicio intenție să accepte această idee. Văzând că timpul trece și FC Farul nu dă un răspuns, am fost nevoiți să căutăm alte soluții, iar primul club care s-a oferit să ne ajute și a fost dispus să ne dea o mână de ajutor a fost Astra Ploiești. Dar faptul că stadionul Astra figurează ca loc de desfășurare al meciurilor noastre din Liga I nu înseamnă neapărat că vom juca acolo, pentru că ne dorim foarte mult să evoluăm la Constanța și încă sperăm ca omologii noștri de la Farul să dea un răspuns afirmativ cererii noastre”, a declarat Peniu. „Și tăcerea e un răspuns“ De partea cealaltă, Marcel Lică a dat de înțeles că pe stadionul Farul, nicio altă echipă din Constanța nu își va disputa vreodată meciurile de pe teren propriu. „Deocamdată, nu am dat Viitorului un răspuns oficial referitor la posibilitatea ca ei să joace pe stadionul nostru în Liga I, însă cred că și tăcerea este un răspuns. Cel puțin pentru următorii 40 de ani, nicio altă echipă din Constanța în afară de FC Farul nu va juca meciurile de pe teren propriu pe acest stadion”, a spus Lică. Partida FC Viitorul - FC Farul se va disputa sâmbătă, pe stadionul Orășenesc din Ovidiu, cu începere de la ora 13.30. Partida va fi transmisă în direct de DigiSport.