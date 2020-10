Pe urmele lui Pavel! Sebastian Gima, noul campion al României la tenis

Constănțeanul nu va avea prea mult timp la dispoziție pentru a sărbători această performanță. El va participa în turneul de juniori de la Roland Garros, care va începe duminică, 4 octombrie, şi unde, graţie clasării pe locul 53 în topul ITF Juniors, este acceptat direct pe tabloul principal.







„Mi-am propus să ajung cel puțin în sferturile de finală, dar nu vreau să-mi pun multă presiune”, a precizat Gima.



De precizat faptul că atât Sebastian Gima, cât şi Ştefan Paloşi sunt antrenaţi de fostul mare jucător constănţean de tenis Andrei Pavel.



XXX





În meciul pentru medalia de bronz, faţă în faţă s-au aflat Radu Mihai Papoe (CS Dinamo Bucureşti) şi Călin Manda (CS Universitar Piteşti), victoria revenindu-i dinamovistului, după un „maraton” de trei seturi încheiat cu tie-break, scor 5-7, 6-4, 7-6 (4).





La feminin, titlul naţional i-a revenit Ioanei Roşca, sportiva din Craiova trecând în trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-2, după mai bine de două ore, de Irina Fetecău, de la CS Dinamo Bucureşti.











Finala mică n-a avut istoric, Andreea Prisăcariu (CS Dinamo Bucureşti) impunându-se într-o manieră categorică, scor 6-1, 6-0, în faţa colegei sale de club Silvia Costache.



XXX





Directorii de turneu ai ediției din acest an a Campionatelor Naţionale individuale de vară - seniori au fost antrenorii federali Andrei Mlendea și Gabriel Moraru, iar echipa de arbitri a fost formată din Mihai Dumitrescu, Vlad Dominţeanu, Iulia Ciurea, Corina Toader, Robert Ilie, Mircea Constantin și Andrei Bardan.





Finala masculină a fost una sută la sută constănţeană, adversarul lui Sebastian Gima, Ștefan Paloși, chiar dacă este acum legitimat la CSA Steaua Bucureşti, fiind născut şi crescut tot la malul mării. Partida s-a încheiat în numai două seturi, ambele destul de echilibrate, scor 7-6 (5), 6-4 în favoarea lui Sebastian Gima, care devine astfel noul campion al României.„Nu aveam așteptări foarte mari de la aceste Campionate Naționale, dar am luat-o ușor, meci cu meci, și totul a mers foarte bine. Toate meciurile au fost dificile, cu un plus pentru finala cu Ștefan Paloși, mai ales că ne cunoaștem foarte bine. Sunt foarte mulțumit de felul în care am jucat”, a declarat, după finală, Sebastian Gima.