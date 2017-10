Concurs de Kung-Fu la Sala Polivalentă din Tulcea

Pe urmele lui Bruce Lee

Duminică, 4 noiembrie, la Sala Polivalentă din Tulcea, se va organiza un concurs de Kung-Fu pentru copii, cadeți, juniori și seniori, la probele Taolu, Non-Contact Sanda, Light Sanda și Sanda. La competiție, și-au anunțat participarea 80 de practicanți ai artelor marțiale, reprezentând 12 cluburi și asociații sportive. Din Constanța, vor fi prezenți 25 de sportivi de la cluburile Marea Neagră (președinte, Florin Iordănoaia), CSU Neptun (președinte, Cornel Panait), AS Jandarmii (președinte, Sorin Trancă) și W-Maxx Mangalia (președinte, Titi Vartolomei). Demonstrativ, va fi introdusă o nouă disciplină de concurs, Full Fighting Jeet Kune Do, formă de luptă sportivă de contact și luptă la sol concepută de Bruce Lee. „Acest stil va fi introdus oficial de anul viitor, deoarece presupune un efort fizic deosebit, tehnici de proiectare, fixare la sol, tehnici articulare și de strangulare. Scopul este acela de a oferi sportivilor din stilurile de luptă de contact Ju-Jitsu, Kempo și Unifight posibilitatea de a participa la un număr mai mare de concursuri pentru amatori, pentru a putea ulterior să se îndrepte spre profesionism", a declarat, pentru „Cuget Liber", Florin Iordănoaia.