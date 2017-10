Pe urmele lui Andrei Pavel! Tenismanul constănţean Ştefan Paloşi va juca la US Open

Pe urmele lui Andrei Pavel! Tenismanul constănțean Ștefan Paloși va juca la US Open

După foarte mulți ani, România dispune de o generație de tenismeni extrem de talentați, lideri ai categoriilor de vârstă din care fac parte, extrem de eficienți și în întrecerile internaționale de profil.Vârful de lance al acestei generații este un jucător ce a crescut pe aceleași terenuri care i-au transformat în staruri mondiale pe Andrei Pavel, Horia Tecău sau Simona Halep. La doar 17 ani, Ștefan Paloși este cel mai bine clasat jucător român în ierarhia mondială de juniori, locul 67, cu o ascensiune fulminantă în ultimul an (în urcare peste 1.000 de poziții), și este văzut ca fiind unul dintre cei mai valoroși tineri jucători din țara noastră.Pentru a-i încuraja progresul și a-l motiva să continue pe aceeași linie, i-a fost oferit și un loc special în echipa de Cupa Davis a României, fiind convocat de Andrei Pavel pentru duelul cu Belarus, de la începutul lunii februarie. Chiar dacă nu a evoluat, a fost o experiență inedită pentru Paloși, care a simțit pe pielea sa febra unui asemenea duel. Sunt foarte mari șanse să figureze și în lotul cu care Pavel va „ataca” Austria, în primul tur al barajul pentru menținerea în Grupa l a zonei Europa-Africa.În viitorul apropiat, Marius Copil și Horia Tecău vor fi înlocuiți, sperăm cu succes, de jucători precum Ștefan Paloși (U18), Filip Jianu (U17), Nini Dică (U17) sau Nicholas Ionel (U16), toți aflați în Top 300 ITF.Primul turneu de Grand Slam din carierăDar până atunci, Ștefan Paloși va susține cel mai important examen din cariera sa de juniori. Tânărul jucător va lua startul în calificările turneului de Grand Slam de la US Open, categoria juniori, în perioada 1-9 septembrie. Forma foarte bună l-a propulsat în atenția mondială, iar acum, primul vis i s-a îndeplinit.Omul care îi veghează de aproape cariera, cel care a avut încredere necondiționată în calitățile lui Ștefan și care l-a îndrumat a fost tatăl său. Vizibil emoționat și mândru de faptul că fiul său va juca la US Open, acesta ne-a povestit că rar a simțit în fiul său atâta nerăbdare de a juca într-un turneu.„Nu îi este deloc frică de competiție. Adoră să joace, să lupte, să facă performanță și este extrem de nerăbdător să ajungă la US Open. I se îndeplinește un vis, atât lui, cât și bunicului său, cel care, din păcate, nu a mai apucat să îl vadă evoluând într-un turneu de Grand Slam. Acum, Ștefan se află în pregătire în Canada, la Toronto”, a declarat Ionuț Paloși.Pentru a fi în forma optimă la US Open, constănțeanul a ales să meargă în Canada, pentru a se adapta cu fusul orar și cu temperaturile. Acolo este antrenat tot de un român, Ionuț Brătulescu, plecat peste ocean în urmă cu ani, pentru a preda tenis canadienilor. Până la debutul turneului de la „Fleashing Medows”, Paloși va mai evolua în alte două turnee, ambele la Quebec.Talent recunoscut și de autoritățile localeMultiplu campion național, „urmașul” lui Andrei Pavel a învățat să manevreze racheta pe zgura terenurilor de la Tenis Club Idu Mamaia, club la care încă este legitimat. În ultima perioadă, cea în care a luat parte la foarte multe turnee internaționale, Paloși a fost antrenat de Gabriel Moraru, la Academia „Ilie Năstase” din București.„Ștefan a avut întotdeauna antrenori deosebiți, care l-au învățat foarte multe lucruri bune. Nu trebuie să îi uităm pe Lucian Surdeanu, Damian Petcu, Ionuț Brătulescu sau Gabriel Moraru, cei care au văzut potențial în dorința lui de a face tenis, de a fi cel mai bun. De asemenea, am primit curând și sprijinul autorităților locale din Constanța. Consiliul Județean ne-a asigurat o sumă importantă de bani, care ne asigură liniștea timp de cel puțin șase luni. Avem asigurat tot strictul necesar, de la echipament sportiv, cazare, transport, până la medicamentația necesară”, a completat tatăl său.