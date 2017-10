„Pe Simona Halep, o văd numărul 1 mondial!“

Atacantul echipei Petrolul Ploiești, Adrian Mutu, a declarat că Simona Halep are determinare, este motivată și foarte serioasă, astfel că va deveni numărul 1 în ierarhia jucătoarelor profesioniste de tenis. „E o valoare a României, de care ar trebui să avem mare grijă, e o fată cu foarte mult bun simț și o jucătoare care ne demon-strează tuturor că are un nivel incredibil. Îmi place modestia și puterea de muncă pe care o are pe teren, nu se dă niciodată bătută și asta îi face cinste. O văd numărul 1 mondial, pentru că are determinare, e motivată, e foarte serioasă în antrenamente... Altfel nu ajungea la nivelul ăsta. E ceva cu care toată România se poate mândri”, a declarat Mutu, pentru canalul Dolce Sport, consultat de Mediafax. Simona Halep, locul 3 WTA, participă, în aceas-tă săptămână, la BRD Bucharest Open, compe-tiție care are loc la Arenele BNR.