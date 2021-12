Pe primul loc în clasament! HC Dobrogea Sud, victorie la pas cu CSM Bucureşti

HC Dobrogea Sud a încheiat cu un parcurs perfect pe teren propriu prima parte a sezonului - nouă victorii în nouă meciuri jucate şi a urcat pe primul loc, pentru cel puţin o săptămână, având însă două jocuri în plus faţă de campioana Dinamo.În prima etapă a returului Ligii Naţionale, ultima reprezentaţie pe anul acesta în Sala Sporturilor, handbaliştii antrenaţi de George Buricea au întâlnit pe CSM Bucureşti. „Delfinii” au fost permanent la timona partidei şi le-au oferit spectacol fanilor, au condus cu 11-5, după ce Nikolic a finalizat de la semicerc două atacuri poziţionale, la limita pasivului, iar Caba a fructificat, pe contraatac, o intercepţie reuşită de apărarea constănţeană. CSM a redus din diferenţă, la 11-8, dar Dani Vasile, din nou în mare formă, a înscris din poartă în poartă. Nikolic a semnat ultima reuşită pentru un avantaj consistent la pauză, 13-8, pe care Constanţa l-a conservat până la final, 25-20.HC Dobrogea Sud (antrenori George Buricea): Vasile 1 gol, Chilianu - Nistor 5 goluri (5x7m), Nikolic 4, Komogorov 3, Buvinici 3, Susanu 3, Caba 2, Stankovic 1 (1), Andrei 1, Chikovani 1, Ilie 1, Vegar, Stănescu, Bruj, Loghin.„Este extraordinar că terminăm anul fără înfrângere acasă. Le mulţumesc jucătorilor pentru că au muncit şi am reuşit să mai corectăm din greşelile pe care le-am făcut în ultimele două meciuri. E adevărat, le-am câştigat, dar vreau să văd progres de la meci la meci, să eliminăm erorile tehnice, neprovocate, cu mingi la adversar, care ne fac probleme”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.„Le mulţumim fanilor noştri. Au venit la sală, ne-au fost alături şi ne-au susţinut, iar noi le-am oferit un meci de calitate. O victorie frumoasă, chiar mai lejeră decât ne aşteptam. Ne gândim acum la următorul meci, cel de la Buzău, unde mergem să câştigăm”, a spus, la rândul său, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Cu această victorie, în prologul etapei a 14-a, HC Dobrogea Sud (37 puncte) se instalează pe primul loc, pentru cel puţin o săptămână. Campioana Dinamo (36 puncte) va juca, sâmbăta viitoare, cu Minaur (25 p), la Baia Mare, şi mai are şi restanţa cu Steaua (30 p), pe 15 decembrie.HC Dobrogea Sud va susţine ultimul meci din 2021 duminica viitoare, în deplasare, cu HC Buzău, în etapa a 15-a a Ligii Naţionale.XXXDaniel Vasile a fost votat jucătorul lunii noiembrie, de către suporteri, în sondajul lansat pe paginile de Facebook şi Instagram ale HC Dobrogea Sud. Primul fan care a reacţionat pe Instagram după anunţarea rezultatului, Daniel Lipara, a primit o eşarfă cu însemnele echipei şi şansa de a-i înmâna trofeul lui Dani Vasile. Un premiu care l-a motivat şi mai mult pe portarul Constanţei.„Ne-am pregătit foarte bine şi am avut o apărare de netrecut. Voiam să simţim suporterii aproape. Se apropie vacanţa, devine tot mai greu să te concentrezi şi ai nevoie de un imbold. Ei ni l-au oferit. Premiul? Contează mult pentru mine faptul că este oferit de suporteri”, a transmis Daniel Vasile.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud