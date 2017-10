Pe prima poziţie şi la rugby în 10. CS Cleopatra, victorie în turneul de la Galaţi

Pe prima poziție și la rugby în 10. CS Cleopatra, victorie în turneul de la Galați

Echipa de rugby în 10 CS Cleopatra Mamaia U17 a încheiat sezonul competițional în forță, câștigând turneul 3, ce a avut loc duminică, 11 decembrie, la Galați.Turneul de la malul Dunării a adunat la start șase formații, împărțite în două grupe: A: CS Tomitanii Constanța, CS Cleopatra Mamaia și CTTV Galați; B: CSS Bârlad, Unirea Pașcani și CSS Tecuci.Formația pregătită de antrenorii Victor Bezușcu, Adrian Tinca și Onal Agiacai a debutat cu o victorie categorică, scor 34-0, în fața gazdelor de la CTTV Galați, iar în meciul pentru supremația grupei, CS Cleopatra a învins la limită pe CS Tomitanii, scor 15-14, rezultat ce le-a oferit șansa de a disputa finala turneului, în compania liderei din Seria B, CSS Bârlad.Ultimul act al turneului a fost unul foarte echilibrat, însă constănțenii și-au impus jocul și s-au detașat decisiv pe tabelă, scorul final fiind 23-7.După terminarea acestei competiții, s-a realizat și clasamentul general al celor trei turnee de rugby în 10, la U17, disputate în acest an. Pe prima poziție se află CS Cleopatra Mamaia (37 p), urmată de CSS Bârlad (36 p) și CS Tomitanii Constanța (35 p).„Băieții s-au mișcat foarte bine, și-au dorit foarte mult victoria și au luptat pentru fiecare balon. Mă bucur că au câștigat. A fost un an competițional foarte lung, am luptat pe trei fronturi și consider că am făcut-o foarte bine. Am avut o primă parte de campionat perfectă la rugby în 15, la rugby în 10 ne aflăm tot pe prima poziție. La rugby în 7, mai avem de muncit pentru a fi la același nivel cu celelalte competitoare din serie. În perioada următoare, vom continua să îi chemăm la antrenamente, dar nu vrem să neglijăm școala, așa că am renunțat la unul din antrenamente. Vrem să fim pe primul loc și la învățătură, aproape toți jucătorii noștri învață la Liceul Tehnologic «Gheorghe Duca». Cei de acolo ne-au oferit mereu înțelegere și nu vrem să îi dezamăgim. De asemenea, vrem să îi mulțumim și lui Cornel Vasile, de la echipa Mușchetarii din Mihail Kogălniceanu, cel care ne trimite jucători valo-roși pe bandă rulantă. Sper să rămânem cu toții la fel de uniți, iar anul care vine să fie cel puțin la fel de bun ca acesta”, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.