Pe muchie de cuţit

Constructorul-Cleopatra - Kredo 63 Odessa 27-20, în turneul de rugby de la Constanța

Pe muchie de cuțit

Cel mai echilibrat meci al turneului Asociației Internaționale de Rugby „Dunăre - Marea Neagră” s-a disputat, ieri, între Constructorul-Cleopatra și Kredo 63 Odessa, victoria revenind, la mare luptă, formației constănțene, scor 27-20 (10-15). Cei aproximativ 100 de spectatori prezenți, ieri după-amiază, în tribunele stadionului din „Badea Cârțan”, pentru a asista la partida dintre Constructorul-Cleopatra și Kredo 63 Odessa, au înghețat - și nu numai de frig - în prima jumătate de oră a întâlnirii, dominată clar de ucrainieni. Oaspeții au condus mai tot timpul, 5-0, 10-5, 15-5, dar repriza întâi au încheiat-o cu avantaj fragil, 15-10, ambele eseuri ale constănțenilor fiind marcate de aripa Ciucă. La scurt timp după pauză, Maftei a culcat balonul în terenul de țintă advers, 15-15, însă Kredo 63 a găsit resurse pentru o nouă încercare, 15-20. Soarta partidei s-a decis în ultimele cinci minute, în care gazdele au reușit două eseuri, prin Pîrvu (la centru) și Vrînceanu, primul transformat de Maftei, astfel încât scorul final a fost 27-20 pentru Constructorul-Cleopatra. „Nu am făcut un meci grozav, am fost dominați în jocul la margine, am scăpat multe baloane în 22-ul Odessei și, în plus, transformerii noștri nu sunt încă în formă. Îi felicit pe ucrainieni, au arătat că știu rugby”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul formației de pe litoral, Cristian Brănescu. Kredo 63 și-a dorit mult un rezultat favorabil, a luptat fără menajamente, iar jocul nu a fost lipsit de durități. Doi sportivi din echipe oaspete au văzut cartonaș galben, dar nici dobrogenii nu s-au lăsat mai prejos, Moraru (în prima repriză) și Munteanu (în cea de-a doua) primind eliminări temporare. RCJ Farul a preferat antrenamentul În cea de-a doua partidă a zilei, RCJ Farul ar fi trebuit să înfrunte Selecționata Constanței. „Marinarii” antrenați de Bruce Hodder și Virgil Năstase au venit la stadion, s-au dezechipat, dar nu au mai jucat. „Echipa adversă era constituită aproape în totalitate din juniori, așa că am preferat doar să ne antrenăm. Vrem să eliminăm riscul unor posibile accidentări”, au explicat oficialii Farului, care a câștigat, la „masa verde”, cu 5-0. Vineri, tot pe arena din „Badea Cârțan”, vor avea loc ultimele două partide ale turneului: Constructorul-Cleopatra - RCJ Farul (marea finală, de la ora 14.30) și Kredo 63 Odessa - Selecționata Constanței (ora 16.15).