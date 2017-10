Pe cine va întâlni Steaua, în al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor

22 Iunie 2015

Steaua București va înfrunta campioana Slovaciei, AS Trencin, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate azi la Nyon (Elveția).Campioana României va juca primul meci în deplasare, pe 14 sau 15 iulie, iar returul la București, pe 21 sau 22 iulie.AS Trencin a jucat cu Astra Giurgiu în turul al treilea preliminar al Europa League, în sezonul 2013-2014, giurgiuvenii învingând cu 3-1 în deplasare, după care meciul retur s-a încheiat la egalitate, 2-2, la Giurgiu.În acest sezon, AS Trencin a cucerit în premieră titlul de campioană a Slovaciei, cu 74 de puncte, urmată de MSK Zilina, 69 puncte, și Slovan Bratislava, 57 puncte, etc.