Pe ce loterii se poate paria la casele de pariuri sportive?

Ştire online publicată Vineri, 21 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Am căutat discuții despre pariuri pe numere Loto pentru că m-am gândit să îmi încerc norocul și cu așa ceva. La loterie poți câștiga bani mulți cu investiție minimă. Cu un leu, poți să iei și 500 de milioane de lei vechi.Până nu demult, loteriile erau disponibile doar în agențiile stradale. Nu prea înțelegeam de ce era așa. Acum, poți să joci și pe calculator la ce numim generic „loto”. Nu toate casele de pariuri online au această secțiune, dar important este că sunt câteva.De exemplu, în momentul în care scriu aceste rânduri, la Casa Pariurilor se poate juca la 39 de loterii din 20 de țări. În subsolul ecranului sunt trecute următoarele extrageri și cotele în funcție de numărul de cifre ghicite. La Ohio Classic Lotto 6/49 , miza se înmulțește cu 7.50 dacă nimerești un singur număr. Nu-i rău! Miza minimă este doi lei.Iată unde se poate juca:Irlanda (6/47), Australia (7/45), Austria (6/45), Belgia (6/45), Canada (At. Bucko 5/41, Max 7/49), China (Hong Kong 6/49), Elveția (6/42), Franța (5/49, Keno 20/70), Germania (6/49), Grecia (Kino Loto 20/80), Italia (Win for Life 10/20, 6/90), Letonia (Keno D 20/62, Keno E 20/62, Keno M 20/62), Polonia (Multi Loto 20/80, 6/49), Singapore (TOTO 6/49), Slovacia (5/35), Slovenia (7/39), Spania (Bono 6/49, Primitiva 6/49), SUA (13 loterii), Ungaria (5/90), Uniunea Europeană (5/50).La Superbet am găsit loterii din SUA (19 loterii), Grecia (Kino 20/80), Letonia (Kenp 20/62), Australia (OZ Loto 7/45), Franța (Keno 20/70), Polonia Multi Multi (20/80), Finlanda (Keno 20/70), Hong Kong (Loto 6/49), Belgia (Keno 20/70), Germania (Keno 20/70), Italia (12 loterii), Polonia (Loto 6/49), Spania (Bono 6/49), Europa Euro Millions (5/50), plus Win For Life (10/20) și Win for Life Numerone (1/20).Ce am găsit interesant aici sunt combinațiile statistice făcute de softul platformei. Poți trece pe bilet cele mai rare 5 numere, cele mai frecvente 5 numere, pereche frecventă, pereche frecventă consecutivă, trio frecvent, trio frecvent consecutiv.O altă casă de pariuri online care oferă și posibilitatea de a juca la loterie este Mozzarbet: SUA (18 loterii), Austria (Zahlen 5/90), Australia (OZ 7/45), Belgia (Keno 20/70), Bosnia (Super 6/45), Canada (Atlantic Bucko 5/41), Euro Millions (5/50), Finlanda (Keno 20/70), Franța (Keno 20/70), Germania (Keno 20/70), Grecia (Kino 20/80), Italia (10E 20/90, Superena 6/90, Win For Life Classico 10/120), Letonia (20/62), Polonia (6/49, Multi 20/80), Spania (Bono 6/49).Și pe această platformă există un soft care îți prezintă date statistice adunate de la începutul anului până în momentul în care joci. Cu un click, afli care sunt cele 2 numere extrase cât mai des, care sunt cele 2 numere care au fost extrase cel mai rar, care sunt cele 3 numere extrase cât mai des, care sunt cele 5 numere extrase cât mai des, care sunt cele 5 numere care au fost extrase cel mai rar.Sunt mai multe agenții de pariuri stradale care au în ofertă jocuri de tip loto. Una dintre ele Winner, unde poți juca pe extrageri din SUA, Grecia, Slovacia sau Win For Life. La Bet Cafe Arena, sunt la dispoziția pariorului peste 100 de loterii internaționale. De asemenea, MultiBet are o listă foarte lungă de extrageri zilnice, din țări europene și din SUA. Gets Bet și Excel Bet sunt alte două case de pariuri unde se poate juca la loterie.Deși este și online, Fortuna are secțiune de pariuri pe loto doar în agențiile offline. Țările cuprinse în ofertă: Australia, Austria, Belgia, Canada, Croația, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Norvegia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria, plus Euro Millions Cred că, în viitor, tot mai multe case de pariuri sportive vor introduce o asemenea secțiune, pentru că loteriile au clienții lor fideli.