Pe 15 decembrie, toată Constanţa aleargă!

Pe 15 decembrie, toată Constanța aleargă!

Ediția inaugurală a City Park Run se va desfășura în data de 15 de-cembrie, în organizarea Asociației Sportive Sana Sport, Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța și City Park Mall, eveniment atletic ce include două curse: una pe distanța de 5.000 de metri, cealaltă - pe 10.000 de metri.Înscrierile au început deja și se pot face, până în data de 14 decembrie, ora 20.00, pe site-ul www.sanasport. ro. Pe 15 decembrie, la City Park, de la ora 10.00, se preiau numerele de concurs, startul urmând a fi dat, la ora 11.00, la intrarea în City Park Mall dintre lac, de directorul general al CS Farul Constanța, Ilie Floroiu.„Am ales pentru start un nume de referință al atletismului românesc, un adevărat simbol pentru tânăra generație: Ilie Floroiu, cel ale cărui recorduri, în probele de 5.000 metri și 10.000 metri, sunt nebătute de 35 de ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Antonaru, președintele AS Sana Sport.Traseul, unul circular, va fi „desenat” în jurul lacului Tăbăcăriei, linia de sosire fiind tot în locul din care se va da startul. Cum participarea la eveniment va fi gratuită, fără implicarea niciunei taxe, organizatorii mi-zează pe prezența a cel puțin 300 de persoane.Primii cinci clasați, fete și băieți, în cele două curse vor primi premii constând în medalii, diplome și echipament sportiv, dar sunt pregătite premii speciale pentru toți participanții la eveniment.Cu ocazia City Park Run, grație unui parteneriat încheiat de AS Sana Sport cu On Clinic, toți participanții la curse vor putea beneficia, gratuit, de teste medicale: tensiune arterială, plus și glicemie.