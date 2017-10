Pavel: „Poate se întoarce roata”

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Andrei Pavel, jucătorul numărul 1 al echipei României, a declarat că meciul cu Franța va fi unul foarte greu, având în vedere că francezii s-au impus în ultimele două întâlniri. „Am mai jucat cu ei acasă și tot ne-au învins. Și totuși, poate vom întoarce roata de această dată și vom câștiga. Franța are prac-tic două echipe de Cupa Davis, ei au mulți tenismeni în Top 50 ATP, iar asta îi avantajează, în timp ce noi nu prea avem alternative", a spus „Cneazul". Sportivul constănțean a vorbit și despre o eventuală retragere a sa din tenisul profesionist: „Nu mă retrag. Am o idee despre momentul în care voi face acest pas, dar pentru meciurile de Cupa Davis voi fi oricând gata să joc. Depinde, însă, de forma în care voi fi".