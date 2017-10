Paul Scholes s-a retras de la Manchester Utd.

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Paul Scholes a marcat ultima apariție în tricoul lui United și ca jucător profesionist printr-un gol excepțional contra lui Cosmos New York. Fotbalistul a evoluat în cariera sa doar pentru Manchester United.75.000 de oameni au umplut Teatrul Viselor, din Manchester, pentru a-l vedea jucând pentru ultima oară pe Paul Scholes. Iar acesta le-a răsplătit interesul cu un gol excepțional marcat contra lui Cosmos New York, fosta echipă a lui Pele, notează Realitatea.net.Sub privirile Regelui Fotbalului dar și ale fostului rebel Eric Cantona, Scholes a deschis scorul în minutul 8, provocându-i o imensă bucurie și managerului Alex Ferguson. Până la sfârșit au mai marcat Wayne Rooney, Anderson, Danny Wellbeck și Mame Biram Diouf, scorul final a fost 6-0, dar Scholes a fost în centrul atenției.Un întreg stadion l-a ovaționat pe cel care a evoluat întreaga sa carieră pentru Manchester United și a adus pe Old Trafford zece titluri de Premier League și două trofee de Liga Campionilor.